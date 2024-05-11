Премьер-министр Грузии раскрыл влияние законопроекта об иноагентах на страну

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что обсуждаемый в парламенте законопроект об иностранных депутатах не повлияет на внешний курс страны, передает РИА Новости.
«Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией», – высказался он.
Кобахидзе напомнил, что партия «Грузинская мечта» внесла в конституцию страны норму, согласно которой интеграция в ЕС и НАТО является конституционной задачей правительства.
«Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен», – заключил премьер-министр.
Ранее в Грузии сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста оппозиционного блогера Учи Абашидзе за незаконное хранение оружия его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.
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Александр Климов