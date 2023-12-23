В театре отменили показ спектакля по пьесе Вырыпаева после жалобы россиянки

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Братский драматический театр в Иркутской области отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева, которого заочно осудили за распространение фейковой информации. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила заведующая литературной частью театра Елена Чайковская.
Напомним, что 15 декабря Басманный суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также его объявили в розыск. Такие меры связаны с публичные высказывания режиссёра, содержащие фейковую информацию о деятельности российской армии.
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