09 февраля 2026, 14:46

Фото: iStock/javarman3

Всемирному клубу петербуржцев исполнилось 35 лет. Академик Российской Академии наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ, президент Клуба Михаил Пиотровский рассказал, что организация является мостом, соединяющим разные поколения, и хранителем традиций Петербурга.





По его словам, клуб объединяет близких по духу и мировоззрению людей. Здесь собрались единомышленники, которые хотят сохранить традиции Петербурга и передать их последующим поколениям.





«Это союз людей, которые любят Петербург. Они не обязательно должны были в нем родиться и даже жить. У нас множество членов нашего клуба, которые живут в разных местах России и мира. Но это эстетически, идеологически, морально петербуржцы», — отметил Пиотровский в разговоре с «Петербургским дневником».