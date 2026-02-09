Всемирному клубу петербуржцев исполнилось 35 лет
Всемирному клубу петербуржцев исполнилось 35 лет. Академик Российской Академии наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ, президент Клуба Михаил Пиотровский рассказал, что организация является мостом, соединяющим разные поколения, и хранителем традиций Петербурга.
По его словам, клуб объединяет близких по духу и мировоззрению людей. Здесь собрались единомышленники, которые хотят сохранить традиции Петербурга и передать их последующим поколениям.
«Это союз людей, которые любят Петербург. Они не обязательно должны были в нем родиться и даже жить. У нас множество членов нашего клуба, которые живут в разных местах России и мира. Но это эстетически, идеологически, морально петербуржцы», — отметил Пиотровский в разговоре с «Петербургским дневником».
По его словам, члены клуба во все времена сохраняли неформальные, духовные связи с Петербургом, несмотря на расстояние и развитие искусственного интеллекта.
Всемирный клуб петербуржцев основали в 1991 году. Его членами являются 122 человека. Организация реализует около 40 программ, направленных на популяризацию общественной, деловой и культурной жизни Петербурга.