В Технопарке открылась неделя высоких технологий и технопредпринимательства

Фото: Радио 1
18 марта в физтех-лицее Капицы открылась Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства.
Мероприятие включает в себя мастер-классы, лекции, научные квесты и кейс-турниры, которые пройдут с 18 по 24 марта в 70 регионах России. Участники — школьники, их родители и учителя.
На открытии Недели прошли выступления в формате TED и мастер-классы по техническому творчеству и инженерным специальностям. Спикеры поделились знаниями и опытом в технопредпринимательстве, рассказали о профессии физика-ядерщика и о том, как вести переговоры. Специалисты технопарка лицея организовали уроки по 3D-моделированию и прототипированию, промышленному дизайну, ракетостроению, нейротехнологиям, сити-фермерству, машинному обучению, робототехнике и виртуальной реальности.
Проект погружает участников в передовые исследования, работу наукоемких производств и дает возможность примерить на себя роль ученого, изобретателя и предпринимателя. В Технопарке расположено 58 лабораторий по шести направлениям – «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред» и «креативтех».
Фото: Радио 1
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На открытии Недели прошли выступления в формате TED и мастер-классы по техническому творчеству и инженерным специальностям. Спикеры поделились знаниями и опытом в технопредпринимательстве, рассказали о профессии физика-ядерщика и о том, как вести переговоры. Специалисты технопарка лицея организовали уроки по 3D-моделированию и прототипированию, промышленному дизайну, ракетостроению, нейротехнологиям, сити-фермерству, машинному обучению, робототехнике и виртуальной реальности.
«Это мероприятие направлено на то, чтобы помочь школьникам познакомиться с миром высоких технологий и его базовыми понятиями. Ребята благодаря таким неделям могут решить для себя, интересно им это или нет, хотят они стать учеными в этой области или нет», - рассказал Иван Кочетов руководитель направления технологического предпринимательства «Технопарка».
Проект погружает участников в передовые исследования, работу наукоемких производств и дает возможность примерить на себя роль ученого, изобретателя и предпринимателя. В Технопарке расположено 58 лабораторий по шести направлениям – «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред» и «креативтех».
Фото: Радио 1
«Технопарк замечательный, я здесь впервые и не ожидала, что это такое грандиозное сооружение. Я надеюсь, что для школьников Подмосковья, это действительно хорошая база, где можно получить много дополнительного образования, которое помогает развиваться в разных направлениях, отсутствующих в школьной программе», - отметила Светлана Решетникова директор по стратегическим коммуникациям благотворительного фонда «Сбербанк вклад в будущее».
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Дана Игумнова