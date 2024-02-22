Вернувшимся с СВО подмосковным педагогам сохранят статус молодых специалистов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Молодые педагоги, принимавшие участие в спецоперации, по возвращении не потеряют статус молодого специалиста. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Мособлдума.
Региональный парламент предлагает расширить перечень категорий лиц, наделённых статусом «молодой специалист». В частности, предлагается наделить таким статусом участников СВО, имеющих педагогическое образование и начавших преподавательскую деятельность в течение года после возвращения со службы.
Также статус «молодой специалист» смогут получить те, начал работать в качестве педагога после профессиональной переподготовки.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, планируется ввести дополнительные выплаты для студентов последних курсов колледжей и вузов, которые уже начали преподавать в школе.
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«Наши герои, которые после возвращения со службы решат трудоустроиться педагогами, смогут получать меры поддержки, которые положены молодым специалистам. Это подъёмные в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячная выплата 6 тысяч», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, планируется ввести дополнительные выплаты для студентов последних курсов колледжей и вузов, которые уже начали преподавать в школе.
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Лора Луганская