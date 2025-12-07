Дуров оценил получение Петром Яном титула чемпиона UFC
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна.
Недавно он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Соответствующее сообщение Павел опубликовал на своей странице в соцсети X.
Дуров выразил радость, назвал Яна своим приятелем по спортзалу и поделился их совместным фото.
Напомним, что 7 декабря Ян одержал победу в реванше против Мераба Двалишвили, продлившемся все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.
Она стала 20-й в карьере 32-летнего Яна при пяти поражениях. Ранее он уже становился чемпионом UFC в легчайшем весе, но потерял титул после первой неудачной защиты, уступив американцу Алджамейну Стерлингу.
Ян встречался с Двалишвили в марте 2023 года, тогда он проиграл единогласным решением судей.
Читайте также: