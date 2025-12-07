Достижения.рф

Дуров оценил получение Петром Яном титула чемпиона UFC

Павел Дуров рад победе бойца Петра Яна, получившего титул чемпиона UFC
Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Евгений Полойко)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна.



Недавно он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Соответствующее сообщение Павел опубликовал на своей странице в соцсети X.

Дуров выразил радость, назвал Яна своим приятелем по спортзалу и поделился их совместным фото.

Напомним, что 7 декабря Ян одержал победу в реванше против Мераба Двалишвили, продлившемся все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Она стала 20-й в карьере 32-летнего Яна при пяти поражениях. Ранее он уже становился чемпионом UFC в легчайшем весе, но потерял титул после первой неудачной защиты, уступив американцу Алджамейну Стерлингу.

Ян встречался с Двалишвили в марте 2023 года, тогда он проиграл единогласным решением судей.

Никита Кротов

Что думаешь?

