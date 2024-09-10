В Telegram зафиксирован масштабный сбой

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Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку фото и видео, также не загружаются сообщения и комментарии. Об этом сообщает RT.
По данным пользователей Telegram, у многих сейчас медленно загружаются фотографии, некоторым не приходят сообщения, при этом у части людей приложение вообще не открывается. Причины такого масштабного сбоя пока неизвестны.
21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Тогда не работали ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружались сообщения и каналы.
Cбои также были замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои фиксировались у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.
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