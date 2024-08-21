Роскомнадзор подтвердил массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУЦ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом сказано на сайте ведомства.
«21 августа с 14:00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp», — сообщается в публикации.В ряде случаев мессенджеры функционируют при подключении с VPN. Последний раз о сбоях в работе Telegram сообщалось 19 августа.
Помимо этого, массовые сбои фиксируются у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.
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Алина Юрчак