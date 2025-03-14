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В Телеграм закончился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

Пётр Скуфанов (Фото: Телеграм-канал SHOT)

Пётр Скуфанов (Фото: Телеграм-канал SHOT)

14 марта вышел в эфир финальный 12-й эпизод первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT.
Сериал выпустили 3 марта на фоне громких новостей о выборах в городе Берёзовском Свердловской области. Тогда пост мэра заняла кандидат-спойлер Юлия Маслакова, но через некоторое время покинула должность, оспорила результаты в суде и исчезла.

Блогер Teлеграм-канала SHOT Пётр Скуфанов прибыл в Берёзовский, дабы разобраться в ситуации. Он общался с чиновниками, местными жителями и даже объявил о готовности самому возглавить город. В ожидании решения суда о перевыборах Скуфанов уехал из города. Однако блогер обещал вернуться, если горожане его пригласят.

«Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити», — подчеркнул Пётр Скуфанов.

Блогер признался, что идею проекта преподнесла сама жизнь.

«Берёзовский в новостях прогремел на всю Россию, и мы захотели подключиться к этой комичной ситуации, увидеть её изнутри и предложить горожанам свою помощь», — заключил Пётр.

Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов уточнил, что «Мэр Скуфанов» — это попытка узнать отношение к власти местных жителей города.

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Объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025»
14 марта 2025, 18:27

Фото: iStock/SbytovaMN

Для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, или находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025», инициаторами являются Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, благотворительный фонд социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации и общественные объединения.

Победители смогут получить до двух миллионов рублей на открытие или развитие существующих центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, где им будут оказывать помощь соответствующие специалисты.

Также победители могут рассчитывать на грант до трех миллионов для финансирования кризисных центров, предлагающих комплексную помощь и поддержку семьям с детьми.

Деньги можно будет использовать на закупку технического и бытового оборудования, ремонт помещений, а также на административные расходы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Более подробную информацию можно узнать на официальном портале мероприятия.

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В Москве падают деревья из-за штормового ветра
14 марта 2025, 17:12

Фото: iStock/ lisatop

Случаи падения деревьев зафиксировали в Москве из-за сильного ветра. Его порывы достигают практически 22 м/с, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Телеграм-канале.
«В городе сохраняется сильный ветер. Его порывы близки к 22 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра», — уточнялось в сообщении.

Отмечалось, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Пресс-служба комплекса городского хозяйства обратила внимание, что поваленные деревья своевременно распиливают и вывозят.

В сообщении предупредили, что неблагоприятные погодные условия не изменятся в ближайшие часы.

Мэрия просит граждан быть особенно внимательными на улице в непогоду: не прятаться под деревьями и не парковать около них машины.

Ранее основатель школы выживания в дикой природе «Волчица», эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах предосторожности во время шторма.

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Родительская суббота Великого поста 15 марта: традиции, что нельзя делать и как правильно почитать усопших
14 марта 2025, 15:52

Фото: istockphoto / SonerCdem

Родительская суббота — важная дата в православном календаре. Это день, когда верующие поминают усопших родственников, а в храмах читается заупокойная служба. Как правильно провести этот день расскажет «Радио 1».

В чем суть родительской субботы

Родительская суббота, отмечаемая в рамках Великого поста, имеет глубокие корни в православной традиции. Она посвящена памяти усопших и служит напоминанием о важности молитвы за тех, кто ушел из жизни. В этом году Родительская суббота выпадает на 15 марта. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы помолиться за своих родных и близких, ушедших в мир иной. Считается, что молитвы за усопших помогают облегчить их участь в загробной жизни.

Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы
Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы


Как правильно почитать усопших на первую родительскую субботу Великого поста

Чтобы правильно почтить память усопших в Родительскую субботу, рекомендуется посетить церковную службу и принять участие в панихиде. Это особая служба, во время которой произносятся молитвы о душах усопших. Кроме того, верующие могут заказывать сорокоусты — специальные молебны о душах, которые читаются в течение 40 дней. Также важно вспомнить о своих близких, за которых вы хотите помолиться, и произнести их имена во время службы.

В этот день также принято делать пожертвования на нужды церкви или помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это считается хорошим делом и знаком уважения к памяти усопших.

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Что можно и нельзя делать

В Родительскую субботу важно соблюдать определенные правила. Нельзя заниматься тяжелыми физическими работами и проводить время в шумных развлечениях. Рекомендуется избегать ссор и конфликтов, а также проявлять доброту и сострадание к окружающим. Это время для размышлений и молитвы. Согласно традициям, следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, так как это время поста. Вместо этого можно сосредоточиться на духовной практике и общении с близкими.


Чем можно питаться на родительскую субботу 15 мартаВ Родительскую субботу

15 марта следует придерживаться постного питания. Разрешается употребление рыбы, овощей, фруктов, круп и хлеба. Также можно готовить блюда на растительном масле. Например, отличным вариантом будут овощные салаты, супы на овощном бульоне и различные каши. Важно помнить, что еда в этот день должна быть простой и скромной, отражая дух поста.

Приметы на 15 марта

На Родительскую субботу существует множество примет, связанных с погодой и поведением людей. Например, если в этот день идет дождь, это может означать, что усопшие просят о помощи и поддержке. Также считается, что если на Родительскую субботу увидеть луну, то это предвещает удачу и благополучие в семье. Некоторые верят, что если в этот день вспомнить о своих усопших родственниках и помолиться за них, то они оберегут вас от бед и несчастий. Поэтому важно не только соблюдать традиции, но и делиться добротой и любовью с окружающими.

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Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы
14 марта 2025, 14:06

Фото: istockphoto / ANGHI

В народном календаре 15 марта отмечается Федот Ветронос — день, когда весна показывает свой капризный характер. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду свой нос сует», намекая на внезапные метели и порывистые ветра. Какие традиции связаны с этим днем, что можно и чего нельзя делать 15 марта, а также народные приметы о погоде — ​расскажет «Радио 1».

История праздника Федот Ветронос


Название праздника связано со святым Феодотом Киринейским, который прославился стойкостью во время гонений на христиан при императоре Ликинии. Его почитали за преданность вере, способность исцелять и совершать чудеса.

В народе день переименовали в Федот Ветронос из-за ветреной мартовской погоды. Альтернативное имя — «Федот Снежный Занос», так как в это время могли внезапно вернуться метели.

Что можно делать 15 марта


В этот день старались задобрить домового, чтобы привлечь в дом достаток. Для этого ставили на подоконник красную герань — считалось, что она создает уют и защищает от неудач. Сдачу за купленный цветок нужно было оставить продавцу: считалось, что таким образом можно привлечь в дом достаток. Стоит отметить, что покупать другие цветы в этот день нельзя — плохая примета.

Еще одной традицией было умиротворение ветров. На ворота вешали красные ленты, чтобы защититься от непогоды и переменчивого нрава весны.

Кроме того, 15 марта нужно было заварить кашу с медом и угостить именинников — для здоровья и семейного благополучия.

Фото: istockphoto / Arx0nt

Что нельзя делать 15 марта


Однако существовал и ряд запретов. Наши предки считали, что в этот день можно случайно притянуть неприятности.

Так, пришивать пуговицы и штопать одежду считалось плохой приметой — можно «пришить» к себе неприятности.

Поднимать найденные вещи на улице тоже не рекомендовалось: верили, что так можно забрать чужие беды.

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

Беременным женщинам не советовали обнимать чужих детей, чтобы не усложнить будущие роды.

Кроме того, 15 марта не рекомендовалось выходить на улицу — злые духи ветра могут принести неприятности. Если все же надо выйти, нужно трижды перекреститься и перешагнуть порог левой ногой.

Народные приметы о погоде 15 марта


По погоде 15 марта предсказывали предстоящее лето:

  • метель и ветер — трава появится не скоро;
  • длинные сосульки — весна затянется;
  • теплый ветер — лето будет жарким, но дождливым;
  • северный ветер, снег — к холодному лету;
  • дождь 15 марта — лето будет сырым;
  • собака катается по земле — к смене погоды, ветру и оттепели.

Церковные праздники 15 марта 2025 года


15 марта в православии отмечаются важные даты:

  • Родительская суббота;
  • Праздник иконы Божией Матери «Державная»;
  • День памяти мученицы Евфалии (Сицилия);
  • Память мученика Троадия (Неокесария);
  • Поминовение 440 мучеников Италийских;
  • День памяти преподобного Агафона Скитского (Египет).

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#традиции
#приметы
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Синоптик рассказал, надолго ли в Москву вернутся похолодание и снег
Синоптик Шувалов: похолодание и снег вернутся в Москву на неделю
14 марта 2025, 13:42

Фото: iStock/ValerijaP

Первые дни марта радовали жителей Москвы и области солнцем и теплом, а вот насчет дальнейшего продолжения радости у специалистов возникают сомнения.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что близится интенсивное и резкое похолодание и гололедица на дорогах.

«Под утро и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и вторник снежок выпадет, может быть, даже ляжет на пару дней, но опять-таки не надо пугаться этого — нормальная мартовская погода. Мы опускаемся от экстремально положительных значений до нормы, а следующие выходные уже опять 10, 12 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, вся погода идет своим чередом, а весна — это время самых сильных ветров и контрастных температур.

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