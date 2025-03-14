В Телеграм закончился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT

Пётр Скуфанов (Фото: Телеграм-канал SHOT)
14 марта вышел в эфир финальный 12-й эпизод первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT.
Сериал выпустили 3 марта на фоне громких новостей о выборах в городе Берёзовском Свердловской области. Тогда пост мэра заняла кандидат-спойлер Юлия Маслакова, но через некоторое время покинула должность, оспорила результаты в суде и исчезла.
Блогер Teлеграм-канала SHOT Пётр Скуфанов прибыл в Берёзовский, дабы разобраться в ситуации. Он общался с чиновниками, местными жителями и даже объявил о готовности самому возглавить город. В ожидании решения суда о перевыборах Скуфанов уехал из города. Однако блогер обещал вернуться, если горожане его пригласят.
Блогер признался, что идею проекта преподнесла сама жизнь.
Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов уточнил, что «Мэр Скуфанов» — это попытка узнать отношение к власти местных жителей города.
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Блогер Teлеграм-канала SHOT Пётр Скуфанов прибыл в Берёзовский, дабы разобраться в ситуации. Он общался с чиновниками, местными жителями и даже объявил о готовности самому возглавить город. В ожидании решения суда о перевыборах Скуфанов уехал из города. Однако блогер обещал вернуться, если горожане его пригласят.
«Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити», — подчеркнул Пётр Скуфанов.
Блогер признался, что идею проекта преподнесла сама жизнь.
«Берёзовский в новостях прогремел на всю Россию, и мы захотели подключиться к этой комичной ситуации, увидеть её изнутри и предложить горожанам свою помощь», — заключил Пётр.
Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов уточнил, что «Мэр Скуфанов» — это попытка узнать отношение к власти местных жителей города.
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Ольга Енгалычева