В Москве росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся 8-летнюю девочку

Видео: Главное управление Росгвардии по Москве
В Западном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии вернули маме пропавшую 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования улицы Лобачевского росгвардейцы увидели плачущую девочку — она казалась растерянной и все время смотрела по сторонам. Правоохранители успокоили малышку и узнали, что она потерялась по дороге из школы домой и не может вспомнить дорогу. Сотрудники отвели ребенка в отделение полиции. Там они установили контактные данные родителей, с которыми оперативно связались.
Потерявшаяся девочка благополучно воссоединилась с родителями.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. У задержанного изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов.
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Потерявшаяся девочка благополучно воссоединилась с родителями.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. У задержанного изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов.
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Ольга Енгалычева