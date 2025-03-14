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В Москве росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся 8-летнюю девочку

Видео: Главное управление Росгвардии по Москве

В Западном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии вернули маме пропавшую 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования улицы Лобачевского росгвардейцы увидели плачущую девочку — она казалась растерянной и все время смотрела по сторонам. Правоохранители успокоили малышку и узнали, что она потерялась по дороге из школы домой и не может вспомнить дорогу. Сотрудники отвели ребенка в отделение полиции. Там они установили контактные данные родителей, с которыми оперативно связались.

Потерявшаяся девочка благополучно воссоединилась с родителями.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. У задержанного изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов.

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Слухи о разводе и романе Попова с Канделаки: что происходит в семье Скабеевой и как выглядит ее единственный сын
14 марта 2025, 12:32

Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: Телеграм @skabeeva)

Известно, что Ольга Скабеева и Евгений Попов — не просто коллеги. Более 15 лет назад ведущие решили создать семью, а всего через год после этого радостного события у них родился первенец. Как выглядит их единственный ребенок и как на самом деле живет в браке популярная пара, расскажет «Радио 1».

Карьера Ольги Скабеевой


Что касается карьеры и судьбы Ольги, то свое детство она провела в Волжске, где и родилась. Несмотря на то, что в семье никто не проявлял интереса к гуманитарным наукам — отец работал строителем, а мать была архитектором — Ольга не пошла по их стопам. Уже к окончанию школы она четко представляла себя в журналистике и упорно шла к своей цели.

В начале своей карьеры Ольга работала в местной газете, а затем переехала в Санкт-Петербург, где поступила на факультет журналистики и успешно окончила его с красным дипломом. Уже во время учебы она начала свою работу на телевидении. К середине 2000-х годов карьера амбициозной журналистки активно развивалась, особенно после того, как Ольга начала заниматься журналистскими расследованиями и вступила в конфликты с оппозицией. Однако настоящую популярность ей принесло авторское шоу «60 минут».

Интересно, что карьера и личная жизнь Ольги переплелись, когда она вышла замуж за ведущего Евгения Попова.

Ольга Скабеева, Евгений Попов и их сын Захар (Фото: кадр из программы «Пока все дома»)

Брак с Евгением Поповым и рождение первенца


Отношения журналистов начались сразу после их первой встречи. Влечение между ведущими было очень сильным, однако в начале они даже не подозревали о том, что в будущем создадут семью. В течение первого года их отношений Ольга и Евгений виделись крайне редко из-за работы, и общение происходило в основном по видеосвязи. Постепенно они все больше узнавали друг о друге. Вскоре Попов решил сделать своей избраннице предложение. Однако плотный рабочий график дважды заставлял их откладывать свадьбу из-за необходимости подготовки срочных репортажей.

Интересно, что торжество они решили отметить в Нью-Йорке, поскольку на тот момент находились в командировке за границей. Евгений работал над выпусками в США, а Ольга была в Бельгии, но это не помешало им объединить свои судьбы. Скабеева и Попов не только живут вместе, но и работают в одной команде, фактически не расставаясь. Одиннадцать лет назад Ольга подарила своему мужу сына Захара, и коллеги из команды «Вести» тепло поздравили молодую маму с этим радостным событием.

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Британская Daily Mail назвала телеведущую Скабееву «железной куклой Путина»

Попов не смог быть рядом с супругой во время рождения их ребенка, так как его отправили в командировку в соседнюю страну для освещения обострившейся политической ситуации. Однако к моменту выписки Ольги и сына из роддома Евгений успел вернуться. Поскольку супруги много работали, основное время с Захаром проводила его бабушка в Волжском. Как только мальчик немного подрос, родители забрали его в Москву.

Внешне Захар все больше напоминает свою успешную маму: у него такая же улыбка и разрез глаз. Конечно, некоторые черты он унаследовал и от отца, но, безусловно, больше похож на Скабееву. Несмотря на напряженный рабочий график, журналисты стараются уделять своему сыну каждую свободную минуту. К шести годам Захар уже научился читать и писать, а также проявил любовь к рисованию и начал изучать английский язык.

Теперь сын Евгения Попова растет гармонично развитой личностью. Он увлекается спортом и посещает лыжную секцию. Иногда вместе с родителями он проводит время в горах, катаясь на лыжах.

Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Слухи о разводе пары


В 2020 году, накануне Нового года, начали активно распространяться слухи о разводе этой пары. Первоначально информацию опубликовал сатирический журнал «Панорама», известный своими шутливыми материалами. Несмотря на явный юмористический подтекст, некоторые интернет-пользователи восприняли эту новость всерьез, а ряд других СМИ начали ее тиражировать без проверки достоверности.

Кроме того, в «Панораме» появилась информация о том, что руководство телеканала рассматривает возможность замены Ольги Скабеевой на Тину Канделаки. Якобы между Евгением Поповым и Канделаки завязались романтические отношения.

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Автоэксперт Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр у дилера при продаже
14 марта 2025, 12:29

Фото: iStock/Alones Creative

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр автомобиля у дилер перед продажей. По его словам, для подержанных машин уже существует аналогичная процедура, а новые проверяются при аккредитации Минпромторга.
«Если речь идет про б/у авто, то в Минпромторге предлагают проводить процедуру, которая и так существует. Дело в том, что если б/у автомобиль старше четырех лет, то при постановке на учет он должен проходить техосмотр у нас в стране. <…> Технические требования к станциям проверяются при аккредитации. Иными словами, Минпромторг и так их проверяет, как это связано с тем, что я покупаю автомобиль? <…> Какая-то ахинея», — поделился автоэксперт в беседе с «Татар-информом».
Попов также добавил, что, если речь идет о подержанных автомобилях, но младше четырех лет, то тогда инициатива будет противоречить законодательству. Он пояснил, что, согласно закону, такие автомобили не подлежат техническому осмотру.

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«Осколок под ребро»: Спасатель рассказал, как обезопасить себя во время шторма
Спасатель Алешкин: во время урагана под ребро может попасть осколок
14 марта 2025, 12:03

Фото: iStock/Andesign101

По прогнозам синоптиков, 14 марта столицу ожидает мощный шторм, который по шкале Бофорта будет оцениваться на девять баллов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале. По словам эксперта, в середине дня порывы ветра могут достигать 18–23 м/с, а пик шторма ожидается с 15:00 до 18:00.
Основатель школы выживания в дикой природе «Волчица», эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах предосторожности во время такой погоды.
«Если это вечер, то рекомендую находиться дома. То есть, избегать открытых пространств. Если у вас в доме обычные стеклянные окна, то отходите от них подальше, потому что основная проблема — падение деревьев, металлических конструкций, шифера с крыши. Это все может влететь в окно и осколком повредить кожу», — пояснил эксперт.

Автомобилистам Алешкин посоветовал парковать машины дальше от деревьев — лучше в закрытых дворах.

«Ехать стоит медленнее, чтобы избежать ДТП из-за потока воздуха и летящих веток, поваленных деревьев», — порекомендовал эксперт.

По его словам, нельзя, находясь на улице, пользоваться мобильным телефоном и тем более наушниками.

«Смотрите по сторонам. Порывом ветра может сорвать рекламный щит, оторвать провода от рекламных растяжек, электрические провода. Чувствуете сильный-сильный порыв ветра — зайдите в магазин, переждите там минут 10-15. Самая большая опасность урагана — это мелкие предметы, которые несет ветер. Какой-нибудь осколок может попасть под ребро, и все», — сказал основатель школы выживания.

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В Москве ожидается резкий обвал температуры
Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидается резкий обвал температуры
14 марта 2025, 12:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

В предстоящие выходные в Москве ожидается резкий обвал температуры, несмотря на очень теплую рабочую неделю. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, ночью столбики термометров могут опуститься до отрицательных значений, а дороги покроет тонкой коркой льда.
«Уже в ночь на субботу, 15 марта, может заметно подморозить. Столбики термометров местами опустятся до минус 1 градуса, а на дорогах станет очень скользко. Будет холодно и в ночь на воскресенье, 16 марта, мороз окрепнет до минус 1–6 градусов. Днем в выходные в Москве ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов, по области — от 0 до плюс 5 градусов. Как следствие, осадки могут превратиться в мокрый снег, и мы вновь увидим снежный покров», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако в других регионах России температурные качели в выходные с куда большей амплитудой. К примеру, в Кемеровской области в ночь на субботу ожидается до -15 градусов, а днем воздух местами прогреется аж до 9 градусов, сообщает «Сiбдепо».
«16 марта, в воскресенье, ночьбудет теплее, чем в предыдущие дни, — от -12 до -17 градусов, местами от -6 до -11 градусов. Но день тоже станет жарче, термометры покажут от 1 до 6 градусов, местами до 11 градусов», — пишет издание.
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Дачный сезон в Москве может начаться раньше из-за аномального тепла
14 марта 2025, 11:58

Фото: iStock/VvoeVale

Начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла. Об этом заявил председатель московского отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов. По его словам, первым делом следует проверить колодцы и в случае необходимости пролить их, так как за зиму в них может попасть талая вода.
«Нужно оценить состояние постройки и крыши, нет ли дыр, протечек. Далее в обязательном порядке проверить целостность проводки. К сожалению, пожары и отравления угарным газом происходят каждый сезон, так что у кого стоят печи и камины, необходимо еще осмотреть их на предмет целостности и прочистить дымоход», — посоветовал эксперт в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко предупредила, что в ближайшие дни закончатся оптимальные сроки посева на рассаду перца, помидоров и баклажанов. В разговоре с RT специалист указала, что под посадку следует брать некислый грунт с pH от 6 до 7, а почву нужно предварительно пролить раствором с марганцовкой.
«Почву в ящики насыпайте не доверху, а так, чтобы, разложив семена, можно было засыпать их сверху. Сажайте семена не ближе чем 2 на 2 см. Если ростки взойдут гуще, проредите их, иначе растения будут тонкими, вытянутся, рассада получится некачественной», — рассказала биолог.
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