Тигрёнка из Большого московского цирка назвали в честь фронтмена группы Rammstein
Тигрёнка Большого московского цирка назвали в честь солиста Rammstein Тилля Линдеманна
Тигрёнка из Большого московского цирка назвали в честь фронтмена группы Rammstein. Перед этим музыкант подержал хищника на руках во время визита за кулисы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора цирка Эдгарда Запашного.
Всего в труппе цирка сейчас 15 тигров, включая четыре белых, а также уссурийских и амурских. Почти все уже выступают на манеже, за исключением трёх тигрят, которые ещё проходят обучение.
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По словам дрессировщика, у него с братом Аскольдом существует такая традиция — называть тигров именами знаменитых исполнителей, к которым они испытывают уважение. Многие звёзды лично знакомы с Запашными и не раз бывали на их представлениях.
Так, например, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время одного из шоу в Москве зашёл за кулисы и подержал маленького полосатого хищника. После этого было решено назвать одного из подопечных в его честь.
Аналогичным образом некоторые тигрята получили имена других звёздных гостей – Томас и Мэрилин, в честь солиста Modern Talking Томаса Андерса и рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Запашный уточнил, что все знаменитости дали официальное согласие на использование своих имён для малышей.