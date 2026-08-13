13 августа 2026, 07:06

Тигрёнка Большого московского цирка назвали в честь солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Тигрёнка из Большого московского цирка назвали в честь фронтмена группы Rammstein. Перед этим музыкант подержал хищника на руках во время визита за кулисы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора цирка Эдгарда Запашного.





Всего в труппе цирка сейчас 15 тигров, включая четыре белых, а также уссурийских и амурских. Почти все уже выступают на манеже, за исключением трёх тигрят, которые ещё проходят обучение.



