В тире в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца

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Трагедия произошла в подмосковном Реутове. В тире подросток случайным выстрелом из винтовки убил своего отца.
Мужчина часто упражнялся здесь в стрельбе, сообщает телеграм-канал «НовостиМосквы/Москвир». На этот раз он решил арендовать полностью стрелковую галерею, чтобы им с сыном никто не мешал. В тот момент, когда мальчик был в наушниках и держал в руках винтовку, его отец вошёл в небезопасную зону. Подросток произвёл случайный выстрел, и попал в папу. Мужчина скончался на месте.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Задержан администратор тира. Как установили следователи, несовершеннолетний был допущен к стрельбе без заключения договора. Кроме того, сотрудник тира покинул помещение, не контролируя соблюдение правил безопасности.
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Александр Бойцов