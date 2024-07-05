В Новосибирске подросток из пистолета выстрелил в глаз 11-летнему мальчику

Фото: istockphoto/undefined undefined
В Новосибирске на спортивной площадке подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику. Сейчас стрелявшего разыскивает полиция.
Инцидент произошёл в Первомайском районе города, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Дети играли в футбол, к ним подошли ребята постарше и попросили принять их в игру, но те отказались, не желая принимать подростков в младшую компанию. Те сначала ушли, но позже вернулись, после чего один из них в упор выстрелил из пневматического пистолета в лицо одному из ребят.
Пострадавшего мальчика госпитализировали. Оказалось, что пулька от пневматики попала в нижнее веко, буквально в миллиметрах от глазного яблока. Сейчас её извлекли, жизни ребёнка ничего не угрожает. Вероятно, зрение ему также удастся сохранить. Поскольку подростки после происшествия скрылись, родители потерпевшего обратились в полицию. Проводится проверка с целью выяснения всех подробностей инцидента, стрелявшего разыскивают.
Читайте также:
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда
В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22 и ранил троих детей
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку
Александр Бойцов