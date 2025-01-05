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В Токио на аукционе продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов

Фото: iStock/LUNAMARINA

Фото: iStock/LUNAMARINA

На аукционе в Токио продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов. Об этом пишет агентство Киодо.


Сделка состоялась в рамках первого новогоднего аукциона рыбном рынке Тоесу. Данное мероприятие в Японии привлекает большое внимание, так как оно считается неофициальным маркером экономических тенденций и прогнозом на год. Согласно традициям, чем больше заплатят на самого дорого тунца на аукционе, тем следующий год будет богаче.

Продажа рыбы за 1,3 миллиона долларов не является рекордной. В 2019 году с молотка ушел тунец уже за 3,1 миллион. Для осуществления сделки образовался тандем оптовой компании «Ямаюки» и ресторана суси «Суси Гиндза Онодэра». Эта пара уже в пятый раз стала владелицей самой дорогой рыбы.

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Юрист Яковлева назвала список выросших штрафов ПДД
05 января 2025, 02:21

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Назван список выросших штрафов ПДД с 1 января этого года. Им поделилась с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей», — поделилась эксперт.

Яковлева рассказала, что в среднем штрафы выросли в полтора раза, а скидка за быструю оплату в случае превышения скорости снизилась с 50 до 25 процентов. На данный вид нарушений сделан особый акцент, так как несоблюдение скоростного режима у водителей встречается в более 70% случаев.

Также вырос штраф за вождение в нетрезвом виде К тому же водители больше заплатят за отсутствие действующего полиса ОСАГО, причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП, нарушение правил парковки и проезд на красный свет.

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#парковки
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#штрафы
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Назван топ самых популярных российских препаратов за рубежом
05 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

В Минпромторге России назвали список самых популярных отечественных препаратов за рубежом. Этим поделились в издании «Российская газета».
«Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, лекарственные препараты России отличаются качеством и доступной ценной, что наиболее важно для развивающихся стран. Гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович предсказала, в 2025 году данный сегмент отечественного экспорта продолжит расти.

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#россия
#препараты
#лекарства
#экспорт
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На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
04 января 2025, 21:58

Фото: iStock/ remotevfx

Ученые дважды за 4 декабря зафиксировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — обратили внимание в Институте прикладной геофизики.

Это была вторая мощнейшая вспышка, которая произошла с начала января 2025 года. Ранее стало известно, что 3 января учёные зарегистрировали вспышку Х1.2.

Также в субботу было ещё пять вспышек класса М — M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

В январе учёные передавали, что уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного». Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

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#ученые
#солнце
#космос
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КС Литвы оценит законность лишения гражданства фигуристки Дробязко
04 января 2025, 21:44

Маргарита Дробязко (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Конституционный суд (КС) Литвы собирается оценить законность лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, сообщило агентство Sputnik Литва.
Конституционный суд Литвы отреагировал на обращение Регионального административного суда, усомнившегося в обоснованности лишения Маргариты Дробязко гражданства и в том, что действия фигуристки угрожают интересам национальной безопасности.

«КС также предлагается оценить, соответствует ли Конституции положение о том, что решение об утрате гражданства, предоставленного в порядке исключения, принимается президентом», — обращалось внимание в сообщении.

15 сентября 2023 года выяснилось, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменку гражданства из-за выступления фигуристки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Российской Федерации. Дробязко говорила, что не готова была отвернуться от России ради сохранения литовского паспорта.

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#суд
#фигурное катание
#литва
#гражданство
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В Молдавии мэры Кишинева и Бельцов потребовали компенсировать рост тарифов
04 января 2025, 20:19

Фото: iStock/ NatanaelGinting

В Молдавии мэры городов Кишинев и Бельцы потребовали у властей компенсации за увеличение тарифов из-за энергокризиса. Об этом сообщил глава Кишинева Иван Чебан в своем Teлеграм-канале.
Иван Чебан отметил, что горожане вынуждены экономить, чтобы у них появилась возможность оплачивать счета. Мэр Кишинева подчеркнул, что подорожало отопление, электричество, газ и уголь. Он объявил, что из-за роста тарифов вырастут цены на все услуги и товары. Мэр столицы предложил, чтобы власти Молдавии компенсировали рост тарифов.

С идентичным обращением к государству выступил мэр города Бельцы. Он попросил компенсации из-за «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».

До этого эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ выразил мнение, что инфляция в стране ускорится до больше чем 10 процентов, поскольку цены на электроэнергию ​выросли.

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#электричество
#газ
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#инфляция
#компенсации
#мэр
#молдавия
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Скончался актёр Станислав Дубков
04 января 2025, 18:41

Фото: iStcock/ TheaDesign

Экс-директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», член Союза театральных деятелей России, заслуженный работник культуры РФ Станислав Дубков скончался в 72 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«4 января на 73-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Дубков Станислав Маркович. <...> Прощание со Станиславом Марковичем будет проходить в Театре куклы, актера, маски «Арлекин» 9 января», — отмечалось в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что прощание со Станиславом Дубковым пройдёт 9 января в Театре куклы, актера, маски «Арлекин».

Актёр пришёл в Омский театр кукол в 1975 году артистом-кукловодом. С 1989-го по 1996-й Дубков занимал пост заместителя директора театра, а с 1996 по 2018 год он был директором. Под руководством Станислава театр стал вести активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную деятельность. В Омском театре кукол появился Международный фестиваль «В гостях у «Арлекина» благодаря Дубкову.

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#актёр
#театр
#прощание
#смерть
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Крупнейшие нефтепорты мира могут быть затоплены, сообщает Guardian
Guardian: крупнейшие нефтепорты мира может затопить из-за повышения уровня моря
04 января 2025, 15:47

Фото: iStock/LeeYiuTung

Некоторые крупнейшие нефтяные порты мира, в том числе находящиеся в США и Саудовской Аравии, могут быть затоплены из-за повышения уровня моря. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что ещё в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы опубликовала сведения, по которым повышение уровня моря на один метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти в 2070 году. А ещё более катастрофическое повышение на три метра может произойти уже в начале 2100-х годов.

В настоящее время уровень моря в портах для нефтяных танкеров находится ниже одного метра, однако специалистам следует готовиться к потенциально более высоким темпам повышения уровня моря, что будет являться результатом постоянного использования топлива.

По мнению исследователей, первыми под затопление могут попасть низкорасположенные порты в Саудовской Аравии и США, а также порты в Китае, Нидерландах и Сингапуре.

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#нефть
#море
#сша
#экономика
#климат
#экология
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Депутат Бессараб: Социальные вклады помогут гражданам РФ с невысокими доходами
04 января 2025, 15:08

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Социальные вклады под выгодные проценты придут на помощь россиянам с невысокими доходами. Люди смогут получать большую прибыль от своих накоплений.
Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб корреспонденту издания «Лента.ру».

Такой финансовый инструмент позволит накопить деньги и противостоять текущим эконмическим вызовам, с которыми граждане страны постоянно сталкиваются на бытовом уровне. Сейчас при отсутствии возможности делать сбережения россияне обращаются в банки за кредитами с высокими процентными ставками. Этот вопрос решил бы часть тех проблем, которые уже сегодня сформированы в обществе, рассказала парламентарий.

По информации «Российской газеты», до 1 июля 2025 года 13 крупнейших российских банков внедрят такие социальные вклады, а прочие финансовые учреждения сделают это до 1 января 2027 года.

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#страны
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#вклады
#сбережения
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Метро в Одинцово: где и когда построят, ближайшие станции
04 января 2025, 12:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Одинцово — город с активно развивающейся инфраструктурой и увеличивающимся населением. Вопрос о строительстве метро здесь вызывает большой интерес у местных жителей. Первые этапы работ по прокладке ветки, которая приблизит метро к Одинцово, уже стартовали. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Когда построят метро в Одинцово


Строительство метро в Одинцово стало актуальной темой для жителей и гостей города. На данный момент проект находится на стадии разработки, и ожидается, что первые этапы строительства начнутся в ближайшие годы. По предварительным прогнозам, открытие первой линии метро может состояться не ранее 2026 года. Однако точные сроки зависят от финансирования и решения различных административных вопросов. Важно отметить, что проект активно поддерживается местными властями, что может ускорить его реализацию.

Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции
Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции

Где планируют построить метро в Одинцово


В соответствии с проектом, планируется строительство нескольких станций метро, которые будут связаны с существующей сетью московского метрополитена. Основные линии пройдут через центральные районы Одинцово, а также будут иметь выходы к важным транспортным узлам, включая автобусные и железнодорожные станции. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для жителей и создадут дополнительные возможности для развития города. Кроме того, строительство метро будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Предварительно, на площадке, расположенной в районе 61-62 км МКАД, будет построен транспортно-пересадочный узел новой станции метро «Липовая роща». ТПУ разместится рядом с территорией жилой и общественной застройки «Спутник».

Фото: iStock/Artem Cherednik

Ближайшие станции метро от Одинцово


На данный момент ближайшие станции метро к Одинцово находятся на территории Москвы. Это такие станции, как «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Щелковская». С введением нового метро в Одинцово, эти станции станут более доступными для жителей города, что значительно сократит время в пути до центра столицы. Важно отметить, что развитие метро будет способствовать улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни в регионе. Также ожидается, что новые станции будут оборудованы современными удобствами для пассажиров, что сделает поездки более комфортными.

Таким образом, строительство метро в Одинцово — это долгожданное событие, которое изменит транспортную картину региона и сделает его более привлекательным для жизни и работы. Кроме того, наличие метро повысит инвестиционную привлекательность района и станет стимулом для дальнейшего развития городской экономики. Жители Одинцово с нетерпением ждут этого важного шага к улучшению качества жизни и удобству передвижения по городу и за его пределами.

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