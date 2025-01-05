В Токио на аукционе продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов

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На аукционе в Токио продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов. Об этом пишет агентство Киодо.
Сделка состоялась в рамках первого новогоднего аукциона рыбном рынке Тоесу. Данное мероприятие в Японии привлекает большое внимание, так как оно считается неофициальным маркером экономических тенденций и прогнозом на год. Согласно традициям, чем больше заплатят на самого дорого тунца на аукционе, тем следующий год будет богаче.
Продажа рыбы за 1,3 миллиона долларов не является рекордной. В 2019 году с молотка ушел тунец уже за 3,1 миллион. Для осуществления сделки образовался тандем оптовой компании «Ямаюки» и ресторана суси «Суси Гиндза Онодэра». Эта пара уже в пятый раз стала владелицей самой дорогой рыбы.
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Иван Мусатов