В Тольятти мужчина несколько лет прожил в канализационном колодце

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko
В Тольятти мужчина по имени Александр провёл несколько лет в канализационном колодце. Его родные, ошибочно полагавшие, что он трагически погиб более десяти лет назад, давно прекратили поиски родственника, пишет издание «Газета».
В социальных сетях появилась информация о человеке, живущим под землей. Один из тольяттинских блогеров решил пообщаться с отшельником лично и отправился к колодцу.
На месте он выяснил, что Александр не был пьян или агрессивен. Напротив, вежливо общался и не мог вспомнить, сколько времени уже скрывался от зимних холодов в своем необычном убежище.
Публикация блогера в соцсетях взволновала тольяттинцев, а вскоре отозвались и родственники Александра. Узнав об его удивительном возвращении «с того света», они решили забрать мужчину домой. По словам близких, Александр страдал от проблем с психическим здоровьем. Потеряв работу и жилье, он стал скитаться, пока не оказался в канализационном колодце, где нашёл временное пристанище.
В настоящий момент Александр находится на попечении родных, которые обеспечивают ему необходимую заботу и лечение.
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На месте он выяснил, что Александр не был пьян или агрессивен. Напротив, вежливо общался и не мог вспомнить, сколько времени уже скрывался от зимних холодов в своем необычном убежище.
В настоящий момент Александр находится на попечении родных, которые обеспечивают ему необходимую заботу и лечение.
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Сергей Калугин