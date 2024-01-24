Тревел-блогер Малых рассказал, как россияне зарабатывают во Вьетнаме

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Тревел-блогер Юрий Малых отправился в «русскую деревню» Муйне во Вьетнаме и рассказал, как зарабатывают россияне.
Своими наблюдениями блогер поделился на платформе «Дзен». По его словам, самое большое количество рабочих мест людям из России предоставляет индустрия серфинга и кайт-серфинга. До пандемии серф-инструкторы из России обслуживали тысячи туристов из России.
В Муйне выходцы из России зачастую работают автомеханиками. Российские автомеханики отличаются от вьетнамцев тем, что они объясняют фронт работ и выполняют работу в срок.
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«Сейчас всё не так радужно, но все равно работа есть. Многие инструкторы сделали себе репутацию, стали частными преподавателями и, избавившись от необходимости платить проценты школам, всё же неплохо зарабатывают», —говорит Малых.
«Правда, и цены на услуги у них выше в два раза минимум!» — предупредил он.Некоторые россияне преподают йогу, танцы, бокс, языки, а также задействованы бюьюти-сфере: делают массажи, ухаживают за лицом и телом, предоставляют услуги по шугарингу и маникюру.
«Есть здесь девушка, которая варит борщи. С утра сварила кастрюлю, а потом весь день на мопеде развозит по деревне страждущим», — рассказывает Юрий Малых.Ранее российская путешественница отправилась на тайский курорт Пхукет и осталась довольна местной атмосферой. Своим мнением о курорте она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на «Дзене». По словам девушки, ночью туристы едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, планируя «хорошенько оторваться».
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Мария Фирсова