В Челнах уволили заведующую детсада после скандала с избиением ребенка на видео

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В Набережных Челнах уволили заведующую детским садом №22 «Колокольчик» после скандального видео с избиением мальчика его сверстниками, которые действовали по указке тренера якобы за провинность ребенка.
Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу администрации города, где заявили, что с руководительницей попрощались «по инициативе работодателя».
Ранее сообщалось, что видео было записано еще в октябре 2024 года, но попало в сеть лишь недавно. В то время в детском саду проводили платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем.
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Ранее сообщалось, что видео было записано еще в октябре 2024 года, но попало в сеть лишь недавно. В то время в детском саду проводили платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем.
«После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились», — приводили ранее в издании сообщение мэрии.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о халатности и неисполнении обязанностей в воспитании ребенка.
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Данил Пономарев