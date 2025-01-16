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В Челнах уволили заведующую детсада после скандала с избиением ребенка на видео

Фото: iStock/fiorigianluigi

Фото: iStock/fiorigianluigi

В Набережных Челнах уволили заведующую детским садом №22 «Колокольчик» после скандального видео с избиением мальчика его сверстниками, которые действовали по указке тренера якобы за провинность ребенка.
Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу администрации города, где заявили, что с руководительницей попрощались «по инициативе работодателя».

Ранее сообщалось, что видео было записано еще в октябре 2024 года, но попало в сеть лишь недавно. В то время в детском саду проводили платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем.


«После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились», — приводили ранее в издании сообщение мэрии.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о халатности и неисполнении обязанностей в воспитании ребенка.

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В Красноярске школьник погиб во время занятий по спортивному туризму
16 января 2025, 17:07

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

В Красноярске 11-летний ребенок упал с шести метров, когда находился на занятиях по спортивному туризму, сообщила региональная прокуратура в Телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что сегодня около 17:30 во время занятия по спортивному туризму 11-летний школьник взобрался по канату на высоту шести метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — обратила внимание прокуратура Красноярского края.

Сохранить ребенка не получилось. Представители прокуратуры подчеркнули, что школьник посещал секцию порядка двух лет. Занятия по спортивному туризму проводил тренер, состоявший в штате учебного учреждения.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности при проведении спортивных занятий. В результате проверки примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Еще сотрудники следственного органа возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.

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Подростка из подмосковного Реутова обвинили в терроризме
16 января 2025, 16:36

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

16-летнему подростку из Реутова предъявили обвинение в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, с сентября 2023 по январь 2025 года обвиняемый житель городского округа Реутов вступил в подразделение международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Он занимался пропагандой её деятельности и принимал непосредственное участие в обсуждении совершения террористических преступлений», – говорится в сообщении.
О противоправной деятельности юноши стало известно оперативникам ФСБ России, и его задержали. По ходатайству следствия суд изберёт фигуранту меру пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Следователи и криминалисты проводят следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях. Подросток задержан.

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#уголовное дело
#терроризм
#террористы
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В Подмосковье усилили меры безопасности после предотвращения нападения на школу в Реутове
В Подмосковье усилены меры безопасности после предотвращения нападения в Реутове
16 января 2025, 16:01

Фото: iStock/Dzurag

В Подмосковье усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях после предотвращённого нападения на школу в Реутове. Об этом пресс-служба Минобразования региона сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Также принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Московской области.

Ранее в этот день сообщалось, что спецслужбами было предотвращено нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях.

Подросток был задержан. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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#подмосковье
#безопасность
#нападение
#школа
#реутов
#уголовное
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Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
Экс-возлюбленный Волочковой Дмитрий Дюран получил 6 лет колонии за мошенничество
16 января 2025, 15:50

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие семь лет проведёт в колонии. Его обвиняют в крупном мошенничестве, пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что осуждённого обвиняют в крупном мошенничестве – он убеждал бизнесменов вложиться в кондитерский бизнес, компанию «Фэмили десерт». С них он собрал 100 миллионов рублей, после чего скрылся.

В результате его противоправных действий пострадали свыше 40 предпринимателей. Один из них вызвал Дюрана на разговор и избил его. Тогда обоих задержали полицейские, а в отделе выяснилось, что Дмитрий не только находится в розыске, но и заочно арестован.

В четверг, 16 января, Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор о тюремном заключении Дюрана. Его отправили в колонию общего режима на семь лет.

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#суд
#колония
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#мошенничество
#приговор
#анастасия волочкова
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Ещё два человека задержаны по делу об убийстве Кириллова
16 января 2025, 15:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Ещё два человека задержаны по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Отмечается, что были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которые, согласно собранным доказательствам, причастны к совершению теракта. Им предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта организованной группой. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Петренко, также был установлен исполнитель преступления – Ахмаджон Курбонов. Именно он дистанционно привёл в действие взрывное устройство в самокате, которое взорвалось в момент, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда. В результате действий Курбонова оба военных погибли.

Следственный комитет, ФСБ и МВД продолжают устанавливать заказчиков и организаторов теракта и всех причастных к нему лиц.

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#минобороны рф
#фсб
#задержание
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«Газель» наехала на женщину во дворе дома в Путилкове
16 января 2025, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Подмосковье водитель грузовика наехал на женщину во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что авария произошла в Путилково во дворе домов по Сходненской улице. Водитель «Газели» сдавал назад и не заметил идущую по дороге женщину. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как грузовик на низкой скорости пытается выехать из жилого комплекса задним ходом, после чего совершает наезд на женщину.

По словам очевидцев, пострадавшая проживает в одном из домов комплекса. Ей чудом удалось выжить, но она получила травмы ноги и плеча.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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#подмосковье
#путилково
#грузовик
#авария
#камеры
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#происшествия
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В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров
16 января 2025, 13:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Трёх браконьеров задержали за три дня в лесах Московской области — в округах Шатура, Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском, сообщает подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«К сожалению, незаконная охота встречается и в Московской области. За последние три дня Управление государственного охотничьего контроля Комлесхоза зафиксировало три таких случая», — цитируются в сообщении слова главы областного Комлесхоза Евгения Агулова.
Вечером 14 января браконьера задержали в трёх километрах от деревни Митинская городского округа Шатура. В багажнике его машины УАЗ «Патриот» сотрудники охотнадзора обнаружили две туши кабанов, при этом разрешения на добычу этих животных у водителя не было.

Днём 15 января сотрудники охотнадзора остановили в лесу в четырёх километрах от деревни Заволенье Орехово-Зуевского округа «Ниву» с прицепом, в котором лежала туша лося. Документов на отстрел животного водитель предъявить не смог.

А утром 16 января браконьера застали за незаконной охотой на лося в лесу Сергиево-Посадского округа.

Всем нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы на срок до двух лет.

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Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за подозрительной коробки
Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за коробки
16 января 2025, 13:46

Фото: iStock/Photographer, artist

Сегодня в центре Москвы на Мясницкой улице произошло ЧП: спецслужбы перекрыли движение по улице из-за обнаруженной подозрительной коробки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, на место инцидента прибыли кинологи с собаками для проверки содержимого. Отмечается, что внутри коробки оказалась бумага.

Тем не менее, улица остается закрытой для транспортных средств и пешеходов до завершения всех необходимых проверок и обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.

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#следственный комитет
#улица
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«Уволили с треском»: мэр Челнов прокомментировал избиение ребенка в детском саду
Мэр Челнов Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детсаду
16 января 2025, 13:41

Фото: iStock/AlexLinch

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью Metaratings.ru он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.
«Ребята-футболисты вели занятия с детишками. Вызвали директора детского сада, потому что она должна была следить за ходом занятий. Хотя, вроде, ребята адекватные... Молодые ребята, занимаются футболом. Один из троих вот так себя повел. <…> Я считаю, что это из ряда вон выходящий случай, мы дали оценку по своей линии. Уволили заведующую детским садом, выгнали с треском. Правовую оценку даст Следственный комитет», — рассказал Магдеев.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, детский футбольный тренер заставил команду избить ногами одного из мальчиков якобы за провинность. Все произошло еще в октябре прошлого года, но о случившемся стало широко известно лишь несколько дней назад.

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#тренер
#следственный комитет
#видео
#контракт
#детсад
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