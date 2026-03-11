В Карелии нашли тело петербургского дирижера, который исчез при катании на лыжах

11 марта 2026, 03:35

«ЛизаАлерт»: В Карелии обнаружили тело петербургского дирижера Петра Гайдукова

Фото: iStock/Nataliia_Makarova

Петербургского дирижера Петра Гайдукова нашли погибшим в Карелии после катания на лыжах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского отряда «ЛизаАлерт».





Заявка на поиск музыканта поступила поисково-спасательному отряду 9 марта. Отмечалось, что 34-летний Гайдуков пропал днем ранее в Ланденпохском районе. Особое внимание при поисках уделяли территории, где проложена лыжня, поскольку поступила информация, что перед исчезновением мужчина катался в лесу. В операции использовали аэролодку и два снегохода.





«Найден. Погиб», — написали 10 марта в официальной группе «ЛизаАлерт» (Республики Карелия) в соцсети «ВКонтакте».