«В три этапа»: Россиянам раскрыли секрет рекордного урожая огурцов

26 июня 2026, 20:30

Садовод Самойлова: огурцы нуждаются в еженедельных удобрениях и защите от холода

Фото: Istock/Irina Khabarova

В июле, в активную фазу сезона, дачники способны заметно увеличить урожай огурцов. Такое мнение высказала известный садовод и блогер Светлана Самойлова.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что основной фактор успеха — чёткий режим внесения подкормок, включающий три последовательных шага.

«Первая подкормка — азотно-калийно-фосфорная. Нужно взять литр воды, смешать с настоем травы, навоза или гумуса, добавить две столовые ложки гумата калия. Второй раз огурцы нужно «подкормить» гуматом калия и комплексным минеральным удобрением. Третья подкормка — такая же, но добавить к ней нужно две столовые ложки золы», — пояснила Светлана.