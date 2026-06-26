«В три этапа»: Россиянам раскрыли секрет рекордного урожая огурцов
Садовод Самойлова: огурцы нуждаются в еженедельных удобрениях и защите от холода
В июле, в активную фазу сезона, дачники способны заметно увеличить урожай огурцов. Такое мнение высказала известный садовод и блогер Светлана Самойлова.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что основной фактор успеха — чёткий режим внесения подкормок, включающий три последовательных шага.
«Первая подкормка — азотно-калийно-фосфорная. Нужно взять литр воды, смешать с настоем травы, навоза или гумуса, добавить две столовые ложки гумата калия. Второй раз огурцы нужно «подкормить» гуматом калия и комплексным минеральным удобрением. Третья подкормка — такая же, но добавить к ней нужно две столовые ложки золы», — пояснила Светлана.Температура, по словам Самойловой, тоже играет важную роль. При похолодании ниже +14 °C рост огурцов замедляется. Чтобы защитить растения, эксперт предлагает создать «природную батарею»: разложить вокруг кустов пластиковые бутылки с водой. Днём вода накапливает тепло, а вечером отдаёт его почве и воздуху, поддерживая комфортный микроклимат.