Врач рассказал, почему не стоит злоупотреблять апельсинами
Врач предупредил, что килограмм апельсинов в день может навредить печени
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале предупредил, что чрезмерное употребление апельсинов может негативно сказаться на здоровье печени. По его словам, опасность возникает не из-за самого фрукта, а из-за его количества.
Специалист объяснил, что в одном килограмме апельсинов содержится более 100 граммов сахара. Такой объём, по его мнению, создаёт избыточную нагрузку на организм: избыток фруктозы может перерабатываться печенью в жир, что повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени.
«Несколько апельсинов в день — полезно. Килограмм — прямая дорога к неалкогольной жировой болезни печени», — отметил врач.Особое внимание, по словам Вялова, стоит уделить людям, находящимся на лечении в стационаре. Он пояснил, что родственники нередко приносят пациентам большое количество фруктов, а низкая физическая активность во время госпитализации может дополнительно увеличивать нагрузку на организм.
При этом врач подчеркнул, что умеренное употребление апельсинов остаётся частью здорового рациона, а риски связаны именно с их чрезмерным количеством.