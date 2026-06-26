Врач рассказал, почему не стоит злоупотреблять апельсинами

26 июня 2026, 18:25

Врач предупредил, что килограмм апельсинов в день может навредить печени

Фото: Istock / Malkovstock

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале предупредил, что чрезмерное употребление апельсинов может негативно сказаться на здоровье печени. По его словам, опасность возникает не из-за самого фрукта, а из-за его количества.





Специалист объяснил, что в одном килограмме апельсинов содержится более 100 граммов сахара. Такой объём, по его мнению, создаёт избыточную нагрузку на организм: избыток фруктозы может перерабатываться печенью в жир, что повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени.





«Несколько апельсинов в день — полезно. Килограмм — прямая дорога к неалкогольной жировой болезни печени», — отметил врач.