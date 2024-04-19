В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,2 тыс. дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 2,2 тыс. ям ликвидировали за неделю на региональных и муниципальных дорогах в Одинцовском городском округе, а также в округах Красногорск и Истра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Одинцовском округе дефекты асфальтового покрытия устранили в деревне Полушкино, а также в посёлках Трёхгорка и ВНИИССОК. В Красногорске ямочный ремонт провели на улице Ленина и в деревне Козино. А в Истре ямы ликвидировали на дороге у деревни Кашино, в дачном посёлке Снегири и в селе Павловская Слобода», — отмечается в сообщении.В министерстве отметили, что ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится регулярно, при этом на региональной дорожной сети этой работой занимаются сотрудники компании «Мосавтодор».
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