В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,8 тыс. дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 2,8 тыс. ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за последнюю неделю в Наро-Фоминском городском округе, Можайском и Рузском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, в Можайском округе ремонтные работы провели на трёх локациях: на улице Полосухина в городе Можайск, у деревни Ваулино и в рабочем посёлке Уваровка. В Наро-Фоминском округе ямы ликвидировали на дорогах рядом с деревнями Латышская и Котово. В Рузском округе ямы заделали на дорогах в рабочем посёлке Тучково», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что ямочный ремонт ведётся не только в указанных муниципалитетах, но во всех городских округах Московской области. Активная стадия этих работ должна быть завершена до 1 мая.
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