Московский областной медколледж планирует принять в этом году 3 тыс. студентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Заявления на поступление в Московский областной медицинский колледж подали более 16 тыс. абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В регионе продолжается приёмная кампания в средние профессиональные учебные заведения. Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году планируем принять свыше 3 тыс. студентов, в том числе 85% - на бюджетную форму обучения. Всего на поступление в областной медколледж подано более 16 тыс. заявлений», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Обучение в колледже №1 проводится по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье студенты областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона. Заключить подобный договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.
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