В ЦБ сделали срочное заявление о просроченных картах Visa и Mastercard в России
ЦБ РФ: просроченные карты Visa и Mastercard будут работать в России
Карты Visa и Mastercard с истёкшим сроком действия продолжат функционировать в России — резких отключений не планируется. Об этом в кулуарах «Финополиса‑2025» сообщила глава департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина, пишет ТАСС.
По словам собеседницы, после ухода международных платёжных систем приняли меры, чтобы клиенты не почувствовали изменений.
«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», — сказала Бакина.
Она добавила, что регулятор ведёт диалог с банками по вопросам безопасности и напомнила, что работа по поэтапному выведению карт ушедших систем из оборота идёт с 2022 года.
Ранее, 8 октября, гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин предупреждал, что в России возможно ограничение работы карт Visa и Mastercard из‑за истёкших сертификатов безопасности. В таком случае вернулись бы к модели срочного перевыпуска.