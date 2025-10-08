В ЦБ сделали срочное заявление о просроченных картах Visa и Mastercard в России

08 октября 2025, 18:52

ЦБ РФ: просроченные карты Visa и Mastercard будут работать в России

Фото: istockphoto/2Ban

Карты Visa и Mastercard с истёкшим сроком действия продолжат функционировать в России — резких отключений не планируется. Об этом в кулуарах «Финополиса‑2025» сообщила глава департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина, пишет ТАСС.





По словам собеседницы, после ухода международных платёжных систем приняли меры, чтобы клиенты не почувствовали изменений.





«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», — сказала Бакина.