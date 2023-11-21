В целях популяризации волонтерства проведена рекламная кампания #МыВместе2023

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В целях популяризации добровольчества была проведена информационная и рекламная кампания. Были размещены рекламные ролики на телевидение и в сети «Интернет» федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»
Федеральным агентством по делам молодежи разработана концепция информационной и рекламной кампании, направленная на популяризацию волонтерства «#МыВместе 2023.
Концепция кампании предполагает размещение наружной социальной рекламы, показ видеороликов, трансляцию аудиороликов на федеральных и региональных телеканалах и радиоканалах, продвижение в соцсетях, а также проведение других коммуникационных активностей в период с 5 ноября по 10 декабря 2023 года.
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