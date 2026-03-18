В Центральной России из-за тёплого марта проснулись кровожадные слепни
В Центральной России раньше обычного заметили первых слепней. Как сообщает Telegram-канал SHOT, насекомых уже встретили в Тверской области.
Обычно слепни появляются в апреле, но в этом году из-за тёплого марта, высокой влажности и резкого повышения температуры воздуха личинки превратились во взрослых особей быстрее. Пик активности насекомых придётся на конец июня — начало июля.
На людей и животных нападают только самки: белки плазмы крови необходимы им для размножения. Укусы слепней болезненны — насекомые разрезают кожу жёсткими хоботками. Сразу после укуса возникает покраснение и отёк, затем появляются зуд, жжение, а иногда и кровотечение.
У некоторых людей может развиться тяжёлая аллергия с головокружением, отёком Квинке и затруднением дыхания. В редких случаях аллергическая реакция способна привести к летальному исходу.
