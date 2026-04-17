Выяснилось о мошеннической схеме с конкурсом детских рисунков
Аферисты начали писать россиянам в мессенджерах от имени знакомых и просить проголосовать в «благотворительном конкурсе детских рисунков». Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалу, злоумышленник отправляет жертве сообщение якобы от друга или родственника. Мошенник просит «уделить несколько минут» и проголосовать за ребёнка, который якобы участвует в благотворительном конкурсе детских рисунков.
К сообщению мошенник прикрепляет ссылку на голосование. Однако нажимать на неё не следует — ссылка ведёт на фишинговый сайт. Поверив собеседнику, пострадавший, сам того не понимая, может запустить автоматическую загрузку вредоносной программы. Это даст аферистам удалённый доступ к компьютеру или телефону жертвы.
Ранее «Радио 1» передавало, что Росавиация предложила Минтрансу России рассмотреть запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов. Инициатива связана с расследованием инцидента, произошедшего в феврале 2026 года на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул.
