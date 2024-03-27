Огнеборцы Мособлпожспаса перечислили самые частые причины пожаров

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса провели в Серебряных Прудах противопожарный рейд и рассказали гражданам о главных причинах возникновения возгораний в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнём и нарушения правил безопасности. Поэтому пожарные посоветовали жителям не использовать самодельные и неисправные обогреватели, не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённое на ночь электрооборудование», – рассказал начальник пожарно-спасательной части 207 Евгений Садофьев.Специалисты уделили особое внимание правилам эксплуатации электротехники. Огнеборцы пояснили гражданам, что не нужно пользоваться электроприборами, на которых перекручены провода, повреждён шнур или нарушена изоляция на сгибах. Не стоит перегружать сеть одновременной работой нескольких мощных приборов и самим менять сломанную проводку.
«Помимо этого, работники подразделения рекомендовали регулярно осматривать щитки, розетки, провода. При обнаружении гари, оплавленных участков и повреждений необходимо вызвать электрика. Кроме того, огнеборцы напомнили жителям частного сектора правила пожарной безопасности весной, предупредили об ответственности за неконтролируемое сжигание сухой травы на полях», – добавил Садофьев.Работники подразделения вручили гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.
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Лора Луганская