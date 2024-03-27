Радио1
Главная / Новости / Общество/ Огнеборцы Мособлпожспаса перечислили самые частые причины пожаров

Огнеборцы Мособлпожспаса перечислили самые частые причины пожаров

27 марта 2024, 18:01
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса провели в Серебряных Прудах противопожарный рейд и рассказали гражданам о главных причинах возникновения возгораний в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Чаще всего пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнём и нарушения правил безопасности. Поэтому пожарные посоветовали жителям не использовать самодельные и неисправные обогреватели, не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённое на ночь электрооборудование», – рассказал начальник пожарно-спасательной части 207 Евгений Садофьев.
Специалисты уделили особое внимание правилам эксплуатации электротехники. Огнеборцы пояснили гражданам, что не нужно пользоваться электроприборами, на которых перекручены провода, повреждён шнур или нарушена изоляция на сгибах. Не стоит перегружать сеть одновременной работой нескольких мощных приборов и самим менять сломанную проводку.

«Помимо этого, работники подразделения рекомендовали регулярно осматривать щитки, розетки, провода. При обнаружении гари, оплавленных участков и повреждений необходимо вызвать электрика. Кроме того, огнеборцы напомнили жителям частного сектора правила пожарной безопасности весной, предупредили об ответственности за неконтролируемое сжигание сухой травы на полях», – добавил Садофьев.
Работники подразделения вручили гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.

Читайте также:

Мособлпожспас: рыхлый лёд подмосковных водоёмов не выдержит даже ребёнка

Огнеборцы Мособлпожспаса провели тренировку по тушению пожара на военном аэродроме

Сотрудники Мособлпожспаса вызволили двухлетнего ребёнка из запертой квартиры
#мособлпожспас
#пожар
#безопасность
#серебряные пруды
#рейд
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году
МВД: 42 тысячи мигрантов депортировали из Москвы в 2023 году
27 марта 2024, 18:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В 2023 году из российской столицы депортировали 42 тысяч мигрантов. Об этом заявил начальник столичного главка МВД России Олег Баранов в рамках заседания Московской городской Думы.
Он уточнил, что в прошлом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.

«Установлено около 7,5 тысячи фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти восемь тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в России», — заявил Баранов.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил о необходимости ужесточать законодательство в области трудоустройства иностранных граждан. В частности, он предложил введение двухгодичных контрактов с мигрантами.


Читайте также:

Патриарх Кирилл: россияне вправе требовать от мигрантов уважения к традициям

В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов на территорию России

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами
#мигранты
#россияне
#сотрудники
#патриарх кирилл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковном предприятии по переработке отходов нашли шапку Мономаха
27 марта 2024, 18:48

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В музее «Культурный слой» Группы «ЭкоЛайн» появился новый экспонат – «Шапка Мономаха», найденная на сортировочной линии КПО «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области
Находка относится к подаркам «для прикола» или к карнавальным костюмам. Поисковики «Яндекса» также именуют её «шапкой царя», «царской шапкой», «шапкой княгини» и «боярской шапкой».
«Головной убор представлен как товар ручной работы, который «отлично подойдёт для торжественного вручения именинникам и для яркой фотосессии». Судя по всему, эти вещи пользуются устойчивым спросом. Видимо, немало желающих потешить самолюбие, используя копии древнейшей реликвии Оружейной палаты Московского Кремля. Однако такие подарки рано или поздно попадают в контейнер с отходами», – говорится в сообщении.
Ещё один новый артефакт музея «Культурный слой» – металлический бокал для вина с шутливой гравировкой «Владимир Владимирович, ломай меня полностью или налей еще!». Вещица штучная и недешёвая, но она оказалась среди мусора.

Самые выдающиеся находки экспонируются в музее, который с удовольствием осматривают посетители КПО. Артефакты также доступны благодаря онлайн-филиалу «Культурного слоя».

Читайте также:

Житель Тверской области вынес мусор и угодил за решетку

Как правильно сортировать мусор в Подмосковье

В России введут закон о запрете выбрасывать мусор в унитаз
#минжкх мо
#мусор
#кпо
#музей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасшие людей подростки предложили создать мемориал на месте «Крокуса»
27 марта 2024, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Подростки, которые 22 марта работали в «Крокус Сити Холле» и помогали выводить людей на улицу после атаки на него, предложили не восстанавливать концертный зал, а сделать на его месте мемориал в память о жертвах трагедии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
«В разговоре с ребятами затронули вопрос о том, что должно быть на месте концертного зала. По их мнению, нужно установить мемориал с именами погибших», – написала политик.
Зампред Госдумы также рассказала, что на месте сгоревшего в 2018 году торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыт «Сквер ангелов» в память о жертвах. Тогда в трагедии погибли 60 человек, из которых 37 — дети.

В Госдуме отметили памятными наградами старшеклассников, проявивших мужество и человечность в день трагедии: Ислама Халилова, Артемия Филимонова, Викторию Волчихину, Александра Журика, Елизавету Терехову и Никиту Иванова. Все они работали в гардеробе в тот день и активно начали выводить посетителей концертного зала после первых признаков возникшей атаки террористов. Ребята спасли сотни людей.

Теперь герои получили слова благодарности и похвалы за свою гражданскую позицию, а также грамоты, ноутбуки, подарочные наборы с символикой Госдумы и книги о России.

Читайте также:

В СК поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокусе» удалось опознать 84 тела погибших, среди них пятеро детей

В Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокусе»
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#герои
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агаларовы пожертвовали 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»
27 марта 2024, 18:37

Фото: iStock/Oksana Starostina

Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов вместе с сыном Эмином передали 100 миллионов рублей на помощь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Первые пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства должны пойти поддержку семей тех, кто пострадал в трагедии. Также деньги направят на реабилитацию, лечение и восстановление.

Ранее блогер Дима Масленников опубликовал в своём Telegram-канале скриншот банковского перевода благотворительному фонду «Российский Красный Крест» в размере одного миллиона рублей.

Он написал, что не может в такое трудное время оставаться в стороне, а также подчеркнул, что помощь каждого бесценна.

Читайте также:

Предприниматели Москвы направят часть доходов в помощь пострадавшим в теракте

В Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокусе»

Стало известно, сколько людей пропали без вести после теракта в «Крокусе»
#подмосковье
#деньги
#помощь
#президент
#лечение
#фонд
#предприниматели
#блогер
#telegram
#сво
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чипированный Neuralink Нолан Арбо рассказал, как имплант изменил его жизнь
27 марта 2024, 18:23

Фото: iStock/Gorodenkoff

29-летний Нолан Арбо, который оказался первым пациентом с имплантом Neuralink, рассказал о своих впечатлениях. Об этом Арбо написал в социальной сети X.
Парализованный ниже плеч Нолан Арбо поделился, что после чипирования он смог не только управлять компьютером, но и играть в видеоигры. Он рассказал, что после операции в течение двух часов играл в Civilization VI.

По его словам, впереди предстоит еще много работы, однако изменения происходят с ним уже сейчас. Арбо заключил, что читал информацию о том, что в ходе испытаний импланта сотрудники компании Маска якобы плохо обращались с животными. Сейчас же мужчина с уверенностью это отрицает.

Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. О том, как прошла операция, какие цели преследовали исследователи, и возможны ли подобные опыты в России, читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам

Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
#изменения
#операция
#компании
#мужчина
#сотрудники
#искусственный интеллект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе исторических проектов
27 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/Motortion

Всероссийский конкурс исследовательских проектов по истории «Без срока давности» проводится для учеников 8-11 классов и студентов колледжей, принять в нём участие приглашают молодёжь из Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Для участия в конкурсе ребята должны выбрать одну из тем, посвящённых геноциду мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, подготовить видеоролик, отражающий суть исследовательского проекта, а также паспорт научной работы», — говорится в сообщении.
Заявки на участие в конкурсе принимают онлайн — по ссылке. Прислать заявку можно до 9 апреля.

Конкурс будет проходить в два этапа: региональный и федеральный. Победители регионального этапа ценные призы и награды, а шесть проектов, признанных лучшими, будут отправлены на федеральный этап.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

Читайте также:

Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс

В России стартовал ежегодный конкурс #СпросиСтроителя

В Московской области проведут конкурс «Лучшая детская школа искусств»
#конкурс
#история
#школьники
#студенты
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предложили законодательно приравнять аборт к убийству
ВРНС предложил законодательно приравнять аборт к убийству
27 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/SabdiZ

Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству. Об этом говорится в документе, составленном по итогам Всемирного Русского народного собора.
Отмечается, что также необходимо запретить пропаганду прерывания беременности под угрозой уголовной ответственности.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что государство в вопросе абортов должно лишь поддерживать женщину, в первую очередь, финансово, а не вводить различные ограничения и штрафы, которые только ухудшат положение. По его словам, выбор всегда остаётся за женщиной – делать её аборт или нет. Также он подчеркнул, что ещё 10 лет назад ситуация с абортами в России обстояла гораздо хуже.

Читайте также:

Депутат Тумусов назвал идею о премировании врачей за отговор от аборта

В «Союзе отцов» оценили предложение исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС

Жительница Ставропольского края умерла, самостоятельно сделав себе аборт
#аборт
#закон
#запрет
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финансист Аитов заявил о недостатках идеи вооружить охрану ТЦ
27 марта 2024, 18:03

Фото: istock/wellphoto

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов предположил, что введение обязанности для торговых центров вооружать охрану приведёт к дополнительным затратам, которые будут переложены на россиян.
«Если подобную схему мы реализуем в отношении торговых центров, затраты на содержание этих вооруженных охранников владельцы ТЦ тут же переложат на потребителей. Мне ясно, что надёжную защиту ТЦ мы этим не создадим. Жертв, возможно, даже будет больше — включая пострадавших охранников», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Аитов.

Ранее стало известно, что московские и федеральные власти планируют повысить уровень безопасности в российских торговых центрах, о мерах, которые будут приняты в связи с этим, может быть объявлено уже на этой неделе. На входах в торговые центры планируется разместить вооружённую охрану.

Читайте также:

В российские ТЦ планируют внедрить вооружённую охрану

Российские торговые центры усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

В США назвали причину теракта в Подмосковье
#тц
#меры
#безопасность
#охрана
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области обновил 129 входов в подъезды многоквартирных домов
27 марта 2024, 17:55

Фото: ГУСТ МО

Управляющие компании отработали 129 задач по обновлению входных групп Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе УК обязаны следить за состоянием остекления в многоквартирных домах. Коммунальщики проводят ремонт за счет денежных средств, которые они получили от собственников на содержание общего имущества.

«Ремонтные работы по остеклению входной группы включают в себя замену поврежденных стекол, устранение трещин и других дефектов. Под контролем ГУСТ МО с начала текущего года УК завершили 129 задач в 18 округах Подмосковья по восстановлению остекления входных групп. Наибольшее количество работ выполнено в городском округе Ленинский», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, при обнаружении проблем и неполадков в в жилищно-коммунальном секторе житель может оставить обращение через портал ЕДС МО.

Читайте также:

В Подмосковье устранили захламление подвалов в 80 многоквартирных домах

В Подмосковье устранили 370 нарушений чистоты благодаря камерам «Безопасный регион»

В Московской области с начала марта осушили более тысячи подвалов
#мо
#ремонт
#ук
#портал
#счёт
#густ мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф