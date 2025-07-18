Подмосковных волонтёров наградили за помощь при голосовании за благоустройство
Награды за помощь в организации голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» получили 100 волонтёров Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Церемония награждения состоялась в Мытищах.
«Наши волонтёры уже в пятый раз принимают участие в проекте «Формирование комфортной городской среды. В этом году волонтерский штаб насчитывал более 3,8 тысяч человек. Благодаря усилиям наших волонтеров было собрано более 200 тысяч голосов», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.В рамках мероприятия также состоялось награждение лучших муниципальных штабов регионального движения «Волонтёры Подмосковья». Отмечены были штабы округов Мытищи, Шаховская и Серебряные Пруды.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает финансовую, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробно об этом можно прочесть по ссылке.