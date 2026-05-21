В центре Кемерова завершают реконструкцию улицы Мичурина

21 мая 2026, 15:01

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Масштабная реконструкция улицы Мичурина в центре Кемерова подходит к завершению. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.





По данным «Сiбдепо», реконструкция участка от проспекта Советского до микрорайона 1а выходит на завершающий этап. Уже завершили работы по обновлению коллектора, построили современные очистные сооружения и реконструировали саму дорогу.





«Зимой специалисты перенесли и переустроили канализационные сети. Сейчас подрядчик занимается благоустройством — здесь обустраивают технические и пешеходные тротуары, выполняют вертикальную планировку, готовят участки под озеленение и устанавливают бортовой камень», — говорится в материале издания.