В подмосковном посёлке Тарасовка началась реконструкция ВЗУ

15 апреля 2026, 14:36

Реконструкция водозаборного узла №8 начались в посёлке Тарасовка Пушкинского городского округа. Завершить работы планируется в конце декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





ВЗУ №8 построили 70 лет назад. К настоявшему времени насосное оборудование и водонапорная башня устарели и израсходовали свой ресурс.





«Сейчас старую водонапорную башню уже демонтировали. На объекте ведутся земляные и монолитные работы, а также подготовка к монтажу металлического каркаса нового здания», — говорится в сообщении.