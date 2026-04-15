В подмосковном посёлке Тарасовка началась реконструкция ВЗУ
Реконструкция водозаборного узла №8 начались в посёлке Тарасовка Пушкинского городского округа. Завершить работы планируется в конце декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
ВЗУ №8 построили 70 лет назад. К настоявшему времени насосное оборудование и водонапорная башня устарели и израсходовали свой ресурс.
«Сейчас старую водонапорную башню уже демонтировали. На объекте ведутся земляные и монолитные работы, а также подготовка к монтажу металлического каркаса нового здания», — говорится в сообщении.Производительность обновлённого ВЗУ составит 1 300 кубометров в сутки. Надёжным и качественным водоснабжением будут обеспечены более пяти тысяч человек, проживающих в Тарасовке, а также в части посёлка Лесные Поляны и в ЖК «Зелёный Бор».