В Пушкинском округе в этом году начнётся реконструкция трёх важных объектов ЖКХ
Реализация трёх значимых проектов сфере коммунального хозяйства начнётся в Пушкинском округе в текущем году: реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) №27 в городе Пушкино, самотечного коллектора в микрорайоне Заветы Ильича и водозаборного узла №6 в посёлке Лесной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы по модернизации ЖКХ губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с главами округов на еженедельном совещании.
«Руководитель Пушкина Максим Красноцветов отметил, что в минувшем году в округе сменилась ресурсоснабжающая организация. Теперь работы выполняет МУП «Пушкинские коммунальные системы» и справляется со всем гораздо эффективнее», — говорится в сообщении.Относительно крупных инфраструктурных проектов в администрации Пушкинского округа сообщили, что КНС №27 обслуживает 110 тысяч человек. Существенное положительное влияние на качество услуг по водоснабжению и водоотведению окажет и реконструкция ВЗУ, и обновление и увеличение диаметра коллектора.