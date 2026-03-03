В Пушкинском округе в этом году начнётся реконструкция трёх важных объектов ЖКХ

03 марта 2026, 13:50

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Реализация трёх значимых проектов сфере коммунального хозяйства начнётся в Пушкинском округе в текущем году: реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) №27 в городе Пушкино, самотечного коллектора в микрорайоне Заветы Ильича и водозаборного узла №6 в посёлке Лесной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы по модернизации ЖКХ губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с главами округов на еженедельном совещании.





«Руководитель Пушкина Максим Красноцветов отметил, что в минувшем году в округе сменилась ресурсоснабжающая организация. Теперь работы выполняет МУП «Пушкинские коммунальные системы» и справляется со всем гораздо эффективнее», — говорится в сообщении.