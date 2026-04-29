Реконструкция стадиона «Русич» в Ликино-Дулёве готова почти на треть

29 апреля 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На стадионе «Русич» в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа проводят масштабную реконструкцию. В настоящее время работы выполнены на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В программу реконструкции входит создание искусственного футбольного поля, на котором зимой можно будет делать каток, а также зон для игры в волейбол и баскетбол, беговых дорожек и площадок для прыжков. Кроме того, на объекте установят трибуны на тысячу зрителей с навесом, построят раздевалки, помещения для секций и тренажёрный зал.





«Сейчас рабочие завершили котлован и фундамент и возводят новый административно-бытовой корпус», — говорится в сообщении.