В центре Петербурга восстанавливают архитектурно-художественное убранство

11 февраля 2026, 12:38

Фото: iStock/Yekaterina Petrova

На Невском проспекте Санкт-Петербурга приводят в порядок фасады зданий. Об этом рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.





Так, планируется провести работы Дома Союза городов. Реставраторы планируют воссоздать утраченные детали лепного декора, а окна дворовых фасадов в парадных восстановят по иконографическим материалам. Кроме того, отремонтируют металлический козырек, ворота и флагодержатели.





«Проведут реставрацию и ремонт балконов, приведут в порядок цоколь и гранитные площадки у входов, в том числе устранят трещины и выровняют поверхность», — приводит «Петербургский дневник» сообщение КГИОП.