В центре Петербурга восстанавливают архитектурно-художественное убранство
На Невском проспекте Санкт-Петербурга приводят в порядок фасады зданий. Об этом рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Так, планируется провести работы Дома Союза городов. Реставраторы планируют воссоздать утраченные детали лепного декора, а окна дворовых фасадов в парадных восстановят по иконографическим материалам. Кроме того, отремонтируют металлический козырек, ворота и флагодержатели.
«Проведут реставрацию и ремонт балконов, приведут в порядок цоколь и гранитные площадки у входов, в том числе устранят трещины и выровняют поверхность», — приводит «Петербургский дневник» сообщение КГИОП.
В историческом здании «Дом А. И. Трейберга» готовятся отреставрировать карнизы фасадов, гипсовый лепной декор, цоколь, металлические декоративные элементы и металлические конструкции балконов.
Привести в порядок также планируют лицевые фасады дома А. Г. Чадаева, дома Демидовых и других зданий.
Масштабная работа проводится в рамках поручения губернатора Петербурга Александра Беглова. Всего на сохранение объектов культурного наследия в 2026 году выделено более шести миллиардов рублей.