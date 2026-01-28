Отдел ЗАГС Орехово-Зуева после ремонта станет ещё привлекательнее для молодожёнов
В отделе ЗАГС Орехово-Зуевского округа завершился текущий ремонт. Специалисты обновили крышу, большой зал бракосочетания, комнату невесты и холл, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области
На проект было затрачено около 17 млн рублей.
«Мы стремимся создать комфортные условия для всех жителей, обращающихся в наши учреждения. Думаю, что обновление ЗАГСа в Орехово-Зуевском округе позволит сделать важный момент в жизни молодожёнов ещё более запоминающимся», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Торжественный зал для бракосочетания после ремонта значительно обновлён. Там обновили отделку стен и потолка, освещение стало более современным и уютным. В комнате невесты обновлены интерьер и мебель, установлены новые системы освещения и вентиляции.
В холле провели работы по реставрации пола и стен, модернизировали входную зону. Пространство стало более просторным для посетителей.