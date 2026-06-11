В Подмосковье определились победители шахматного турнира школьников

11 июня 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам среди школьников имени Станислава Говорухина завершился в Московской области. Победителями и призёрами стали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.





Турнир состоялся 10 июня в химкинском доме детского творчества «Созвездие». Соревнования проходили в формате быстрых шахмат. За победу боролись ученики седьмых, восьмых и десятых классов из 22 округов региона, победившие на муниципальных этапах.





«Среди девочек победу одержала Мария Рыбакова из подольской гимназии №7, второе место заняла Сарра Малян из школы №12 в Мытищах, третье — Мария Конотоп из школы №10 в Кашире. Среди мальчиков лучшим стал Михаил Панкратов из дмитровского лицея №4, серебро завоевал Всеволод Шабашев из гимназии №5 округа Люберцы, а бронзу — Левон Баберцян из подольской гимназии №7», — говорится сообщении.