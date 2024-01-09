В Находке более 6 тысяч человек остались без тепла из-за аварии.

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Жители 88 многоквартирных домов в Находке Приморского края в морозы остались без отопления из-за аварии.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Под отключения попали около 6 тысяч человек и 4 детсада.
Известно, что произошёл порыв питательной линии экономайзера на котельной. Из-за этого прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской.
Сотрудники Примтеплоэнерго ведут ремонтно-восстановительные работы. Устранение аварии и восстановление теплоснабжения стоит на контроле в городской прокуратуре.
В данный момент в Находке температура воздуха достигает -4 градуса.
Ранее Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.
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Известно, что произошёл порыв питательной линии экономайзера на котельной. Из-за этого прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской.
В данный момент в Находке температура воздуха достигает -4 градуса.
Ранее Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.
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Мария Фирсова