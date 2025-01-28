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В цифровых зонах подмосковных МФЦ за год оформили более 2,5 млн услуг

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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За прошлый год в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы» подали более 2,5 млн заявлений на портал госуслуг. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«На гостевых компьютерах можно не только подать заявления в электронном виде на федеральном и региональном порталах госуслуг, но и проголосовать на общем собрании собственников, оформить декларацию или оплатить налоги на сайте ФНС. Консультанты МФЦ научат работать с электронными сервисами, помогут установить на смартфоны приложения «Умная платёжка», «Госуслуги.Дом», разъяснят, как ими пользоваться», – рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.
Как отметили в ведомстве, в цифровых зонах доступ в интернет предоставляется через специальный браузер, который исключает утечку персональных данных. Когда заявитель завершает работу, вся информация и файлы автоматически удаляются с устройства.



По информации подмосковного Мингосуправления, ежедневно в цифровые зоны МФЦ Подмосковья обращаются около 8 тыс. человек.

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#московская область
#мфц
#цифровизация
#госуслуги
#мингосуправления мо
В США собираются ввести штраф за мастурбацию в размере 10 тысяч долларов
28 января 2025, 22:56

Фото: iStock/ Iuliia Mikhalitskaia

Власти США рассматривают возможность введения штрафов за мастурбацию. Исходя из законопроекта, который предложил сенатор Брэдфорд Блэкмон из Миссисипи, за такое нарушение будет необходимо заплатить до 10 тысяч долларов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Штрафы будут назначаться при обнаружении биологических следов, к примеру, на салфетках или в мусорных урнах. За первое нарушение размер штрафа составит тысячу долларов, при повторном придется заплатить пять тысяч долларов, а за третье и последующие — десять тысяч долларов (порядка миллиона рублей).

В законопроекте пока не указано, как будет отслеживаться нарушение. Исключение будет лишь для мужчин, которые сдают биологический материал в банки для ЭКО и случаи использования контрацептивов для предотвращения оплодотворения.

Сенатор уточнил, что инициатива важна, поскольку она способствует равноправию. Блэкмон подчеркнул, что действующие законы на темы контрацепции и абортов по большей части затрагивают женщин.

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#нарушение
#штрафы
#законы
#сша
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«МК»: столичный суд оштрафовал супругу Эммануила Виторгана на 300 рублей
28 января 2025, 22:39

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Суд в Хамовниках оштрафовал супругу актера Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей, сообщила газета «Московский комсомолец».
Ирине Виторган назначили штраф по статье 15.33.2, часть 1 КоАП («Нарушение порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования»). Само нарушение допустило театральным агентство ВИТЭМ, которым руководит жена российского актера. Ирина не захотела оспаривать решение суда.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.

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#нарушение
#коап
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Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
28 января 2025, 22:09

Фото: iStock / anyaberkut

В интернете на фоне популярности новой языковой модели от китайского стартапа DeepSeek появились ресурсы, где якобы можно купить связанную с ней криптовалюту. Об этом рассказала старший аналитик Digital Risk Protection в ИБ-компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
«Используя название языковой модели в домене своих сайтов со скам-токенами, преступники надеются, что жертвы захотят предзаказать токен DeepSeek и привяжут к ним свои кошельки. Схема кончается кражей кода для восстановления криптокошелька пользователя. Такие скам-сайты появились в первые же дни после выхода модели от DeepSeek, что доказывает быстроту реакции аферистов на появляющиеся инфоповоды», – сказала Синицына ТАСС.
Преступники рассчитывают на покупку токена большой аудиторией, разгорячённой новостной повесткой, после чего цена на криптовалюту резко упадёт или токен станет невозможно продать, что приведёт к потере денег инвесторов.

Ранее сообщалось, что рынки бурно отреагировали на новинку. Так, технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции поставщика дорогих чипов для OpenAI – компании NVidia – рухнули более чем на 16%.

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#криптовалюта
#интернет
#ии
#искусственный интеллект
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В Санкт-Петербурге празднуют китайский Новый год
В Петербурге начался «Веселый праздник весны» в честь китайского Нового года
28 января 2025, 21:38

Фото: istockphoto/Ivan Roldan Annoson

В Санкт-Петербурге с 25 января по 20 февраля проводится общегородской XI фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года. Этой ночью, на 29 января, впервые торжественно разведут Дворцовый мост и устроят звуковое шоу «Поющие мосты», во время которого прозвучит классическая музыка Китая.
«На протяжении последних 10 лет в честь празднования включалась красная подсветка одного из мостов Северной столицы. Это стало неофициальным символом Санкт-Петербурга для жителей Китая. Церемония разводки Дворцового моста будет транслироваться по центральному телевидению КНР», — сообщает «Петербургский дневник».
Тем временем мастер фэншуй Анастасия Горностаева рассказала об апельсиновом ритуале, который принесет удачу в китайский Новый год. В беседе с «Москвой 24» эксперт поделилась, что на утро после новогодней ночи, 30 января следует собрать 108 апельсинов или любое другое количество, что кратно девяти, и прокатить их через порог по всему дому с шумом, радостью и добрыми пожеланиями.
«Далее апельсины надо оставить на полу около стен, углов на сутки (или максимум до трех суток). После этого фрукты необходимо съесть либо сделать из них сок», — пишет издание.
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Около 500 подмосковных водителей накажут за неправильную парковку во дворах
28 января 2025, 21:29

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В течение января инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявили 483 случая парковки, мешающей проезду коммунальной техники и мусоровозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала года 70 водителей получили штраф на сумму более 100 тыс. рублей. Ещё около 400 нарушителей получат постановления о привлечении к административной ответственности в установленные сроки. Эвакуация транспортного средства производится, если оно припарковано под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Кроме того, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 2 тыс. 250 рублей», – пояснили в Минчистоты.
По данным ведомства, всего во дворах региона за январь под контролем инспекторов министерства эвакуировали 49 автомобилей, препятствующих подъезду мусоровозов и движению коммунальной техники.

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#минчистоты
#дворы
#парковка
#штраф
#коммунальные службы
#мусоровоз
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#коап
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На «Доброделе» открыли приём предложений жителей по безопасности Подмосковья
28 января 2025, 20:33

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жители Подмосковья смогут принять участие в сборе предложений по повышению уровня безопасности и борьбе с преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Для этого нужно рассказать на странице голосования о местах, которые вы считаете небезопасными, и предложить варианты решения проблем. Приглашайте друзей и соседей делиться своим мнением и поддержать мероприятия по уже отмеченным точкам. Голосование продлится до 16 февраля включительно», – пояснили в ГУРБ.
Чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем следует найти место, которое может быть небезопасным, и отметить на карте. Далее надо описать это место и по возможности добавить фото. Для сохранения отметки необходимо авторизоваться с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА.

При заполнении нужно обязательно указать точный адрес – город, улицу и номер дома. Каждый житель может выбрать только один участок.

На указанных участках могут установить видеонаблюдение; включить объект в маршрут патрулирования полиции; организовать рейды; установить дополнительный контроль за объектами, негативно влияющими на криминогенную обстановку. Это, например, места продажи алкоголя, игровые заведения, ночные клубы и так далее.

Помимо этого, для наблюдения за порядком может быть привлечена общественность – добровольные народные дружины, советы домов, казаки или старшие по подъездам.

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#преступность
#голосование
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Умер автор песни «Листья жёлтые над городом кружатся» Янис Петерс
28 января 2025, 20:18

Фото: istockphoto/NetPix

Умер известный советский и латышский писатель, поэт, публицист , общественный деятель и дипломат Янис Петерс. Он был первым послом Латвии в России после распада СССР.
Жизнь этого известного человека оборвалась накануне, 27 января. Ему было 85 лет. О кончине соотечественника сообщили латвийские СМИ. Не смог обойти вниманием его смерть и его российский знакомый, писатель и журналист Александр Сазанов.

«Я был знаком с Янисом, работая в одной из газет ещё Латвийской ССР и возглавляя литературно-поэтическую секцию при ней, встречался с поэтом Петерсом и уже в начале 2000-х — он приезжал на мой творческий вечер в город Вентспилс», — вспоминал бывший депутат Ленсовета в разговоре с изданием Voice.

Он заверил, что Янис был добрым, честным и открытым человеком.

В первую очередь Петерс был известен, конечно, как автор текста к песне Раймонда Паулса Par pēdējo lapu, которую поэт написал специально на эту мелодию в 1968 году. В русском переводе хит исполнялся в переводе Игоря Шаферана.

Первое стихотворение у Петерса вышло ещё в 1961-м в газете «Коммунист». Он известен также как автор текстов к мюзиклу «Сестра Керри», песен к спектаклю «Шерлок Холмс» и сотен стихотворений.

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Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунков по правилам дорожного движения
28 января 2025, 19:40

Фото: сайт fond-edykina.ru

28 января стартует VIII Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги». Он будет приурочен ко Дню защитника Отечества и направлен на профилактику автоаварий с участием детей, сообщили в пресс-службе организатора конкурса – благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».
«Конкурс проводится до 28 февраля 2025 года в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Цель конкурса – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Фонд приглашает мальчишек и девчонок России к участию в конкурсах по ПДД», – говорится в сообщении.
Информацию об организации и условиях проведения конкурса можно найти на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru; а также в соцсетях «ВКонтакте»,
Telegram и «Одноклассники».

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#рисунки
#дети
#творчество
#пдд
#россия
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Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» расширят за счёт президентского гранта
Контрольную «Выходи решать!» расширят за счёт президентского гранта
28 января 2025, 19:08

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Более 20 млн рублей от Фонда президентских грантов получили победители и финалисты Национальной премии «Россия – страна возможностей». Они пойдут на популяризацию науки, спорта, патриотическое воспитание и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе АНО.
Так, с помощью денежных средств удастся масштабировать Всероссийскую контрольную для увлечённых наукой «Выходи решать!», руководит которым финалистка премии Вероника Якубович из Долгопрудного. На реализацию контрольной выделено 12,5 млн рублей, что позволит масштабировать мероприятие.

В этом году контрольная соберёт более 100 тыс. участников, которые смогут проверить знания в школьных дисциплинах при решении интересных и необычных задач. В рамках проекта будет работать более 50 крупных опорных площадок и 800 дополнительных площадок по всей России.

«Выходи решать!» – уникальный проект, объединяющий тысячи увлечённых наукой. Контрольная популяризирует естественно-научное образование и показывает, что решать задачи может быть интересно, а знания применимы в реальной жизни. Проект включает пять треков – математику, физику, информатику, биологию и астрономию. Интересные задания смогут решить как школьники, так и взрослые.
«В 2025 году планируем охватить ещё больше очных площадок, где люди могут написать контрольную. Наши задачи – популяризовать идею интеллектуального досуга и создать один из лучших научно-популярных проектов в России, направленный на повышение интереса к естественно-научным дисциплинам», – поделилась Якубович.
Национальная премия «Россия – страна возможностей» впервые была вручена в России в 2024 году. Она призвана выявить и поддержать россиян, которые инициируют положительные изменения, создают возможности для самореализации жителей страны.

За 1,5 месяца было собрано почти 33,8 тыс. заявок от участников из 27 стран. Из их числа были выбраны 99 финалистов в 13 номинациях.

Победители были выбраны на основе оценки экспертного совета, состоящего из более чем 200 экспертов, а также по результатам народного голосования. В них приняли участие более 200 тыс. жителей.

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