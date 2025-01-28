В цифровых зонах подмосковных МФЦ за год оформили более 2,5 млн услуг

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
За прошлый год в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы» подали более 2,5 млн заявлений на портал госуслуг. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«На гостевых компьютерах можно не только подать заявления в электронном виде на федеральном и региональном порталах госуслуг, но и проголосовать на общем собрании собственников, оформить декларацию или оплатить налоги на сайте ФНС. Консультанты МФЦ научат работать с электронными сервисами, помогут установить на смартфоны приложения «Умная платёжка», «Госуслуги.Дом», разъяснят, как ими пользоваться», – рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.Как отметили в ведомстве, в цифровых зонах доступ в интернет предоставляется через специальный браузер, который исключает утечку персональных данных. Когда заявитель завершает работу, вся информация и файлы автоматически удаляются с устройства.
По информации подмосковного Мингосуправления, ежедневно в цифровые зоны МФЦ Подмосковья обращаются около 8 тыс. человек.
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Лора Луганская