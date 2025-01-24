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Ветеран труда 2025: как получить, выплаты, льготы, пенсии

Фото: istockphoto / insta_photos

Фото: istockphoto / insta_photos

Звание «Ветеран труда» в России является официальным признанием значительного вклада граждан в развитие экономики и общества. Его присваивают за долгую работу и важные профессиональные заслуги. Звание предоставляет право на различные льготы и материальные выплаты. «Радио 1» расскажет, что такое звание «Ветеран труда», как его получить в 2025 году и какие льготы предоставляются.



Что такое звание ветерана труда


Звание «ветеран труда» в России — это почётный статус, который присваивается гражданам, имеющим значительный трудовой стаж и внесшим весомый вклад в развитие экономики и общества. Это звание является официальным признанием заслуг человека в сфере труда, и оно предоставляет определённые льготы и привилегии.

Какие виды есть у звания ветерана труда


Звание «Ветеран труда» имеет несколько разновидностей:

  1. Федеральное звание действует на территории всей России. Оно присваивается гражданам, имеющим государственные награды или знаки отличия, а также необходимый трудовой стаж.
  2. Региональное звание учитывается только на территории субъекта, где оно было получено. Условия присвоения такого звания могут отличаться от региона к региону.
  3. Звание «Ветеран труда» может быть присвоено руководством организации. Обычно это происходит на уровне предприятия или учреждения, где работает сотрудник.

Как получить звание ветерана труда в 2025 году


Чтобы получить звание ветерана труда в 2025 году, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  1. Иметь государственные награды Российской Федерации или СССР, а также ведомственные награды.
  2. Иметь общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, достаточную для начисления пенсии за выслугу лет.
  3. Начать трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте во время Великой Отечественной войны и иметь трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Для оформления звания ветерана труда вам следует обратиться с заявлением и документами в органы социальной защиты населения по месту вашего жительства.

Какой стаж нужен для получения ветерана труда


Для получения звания ветерана труда в России требуется:

  • для женщин: не менее 20 лет трудового стажа;
  • для мужчин: не менее 25 лет трудового стажа.

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Как оформить ветерана труда в 2025 году


Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют порядок получения звания, список необходимых документов и учреждение, куда их нужно подавать.

Куда обращаться


Для оформления звания «Ветеран труда» в 2025 году необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. В крупных городах этим вопросом, как правило, занимаются департаменты труда и социальной защиты. Также можно обратиться в многофункциональные центры (МФЦ), которые помогут с подачей заявления и оформлением документов.

Какие документы нужны


Для получения звания «Ветеран труда» потребуется собрать пакет документов:

  1. Заявление — по установленной форме, которое можно получить в органах социальной защиты или на их официальных сайтах.
  2. Паспорт гражданина Российской Федерации.
  3. Трудовая книжка. Важно, чтобы в трудовой книжке была указана информация о трудовом стаже.
  4. Фотография — размером 3х4 см.
  5. Документы, подтверждающие наличие наград и знаков отличия, такие как медали, ордена или грамоты за трудовые заслуги.
В определённых обстоятельствах медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» также предоставляет право на получение звания «Ветеран труда». В СССР медаль вручалась за многолетний добросовестный труд, и её наличие даёт основания для присвоения статуса ветерана труда, как показывает судебная практика.

Фото: istockphoto / AnnaStills

Льготы ветеранам труда


В 2025 году ветераны труда в России продолжают пользоваться различными льготами и компенсациями.

Федеральные льготы


  1. Ежемесячные денежные выплаты: размер выплаты зависит от региона: в Москве — 1 328 рублей, в Санкт-Петербурге — 1 168 рублей, в Новосибирской области — 525 рублей.
  2. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ): скидки на оплату коммунальных услуг, включая содержание жилья, ремонт и топливо (для частных домов).
  3. Бесплатный проезд в общественном транспорте: возможность бесплатного проезда на городском транспорте или получение денежной компенсации взамен льготы на проезд (например, в Москве — 503 рубля).
  4. Дополнительный неоплачиваемый отпуск: работники-ветераны труда могут взять дополнительный отпуск до 14 дней в год, который предоставляется без оплаты, но с сохранением рабочего места.
  5. Бесплатное медицинское обслуживание: ветераны труда имеют право на бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях.

Региональные льготы


Размер и перечень льгот могут различаться в зависимости от региона. В некоторых областях предоставляются дополнительные денежные выплаты или скидки на услуги. Точные условия получения льгот зависят от региона, и для их реализации необходимо ознакомиться с нормативными актами, регулирующими данную сферу в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.

Фото: istockphoto / SARINYAPINNGAM

Материальные выплаты вместо льгот


В 2025 году ветераны труда в России могут выбрать материальные выплаты вместо некоторых льгот. Это позволяет заменить такие преимущества, как бесплатный проезд в общественном транспорте, предоставление лекарств, санаторно-курортное лечение и другие услуги, на денежную компенсацию.

Например, в Москве ветераны труда могут получать денежную компенсацию вместо бесплатного проезда в транспорте, что дает возможность использовать средства по своему усмотрению. В Санкт-Петербурге и других крупных городах также предусмотрены аналогичные выплаты. Однако в некоторых регионах такие замены льгот на материальные выплаты могут быть ограничены или отсутствовать.

Размер и условия получения материальных выплат зависят от региона проживания ветерана. Для получения точной информации рекомендуется обращаться в местные органы социальной защиты или консультироваться с официальными источниками.

Почему могут отказать в звании ветерана труда


Звание «Ветеран труда» в России является важным социальным статусом, но иногда его могут не присвоить. Причины для отказа могут быть разнообразными.

  1. Отсутствие необходимых документов. Для получения звания необходимо предоставить подтверждения о трудовом стаже, наградах или заслугах в профессии. Без соответствующих бумаг заявка может быть отклонена.
  2. Недостаточный трудовой стаж: для получения звания ветерана труда требуется определённый минимальный стаж работы.
  3. Неподходящие награды. Звание ветерана труда может быть присвоено только при наличии определённых наград, которые подтверждают заслуги человека.
  4. Подача заявления не по месту регистрации.
Если в присвоении звания отказано, заявителю стоит обратиться в органы социальной защиты для получения разъяснений или обжалования решения, если в этом есть необходимость.

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В Подмосковье газифицируют по губернаторской программе ещё 70 населённых пунктов
24 января 2025, 13:41

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

70 населённых пунктов в 20 округах Московской области планируется газифицировать в 2025 году в рамках реализации губернаторской программы, для этого специалисты Мособлгаза построят около 300 километров газопроводов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«В рамках губернаторской программы мы продолжаем масштабную работу по обеспечению жителей Московской области доступом к централизованному газоснабжению. Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и поможет развитию региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Отмечается, что газификация 70 населённых пунктов обеспечит доступ к централизованному газоснабжению 9,3 тыс. жителей Московской области.

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«Атмосфера опухает»: Ученый рассказал, к чему могут привести вспышки на Солнце
Ученый Эйсмонт: вспышки на Солнце могут разрушить спутники
24 января 2025, 13:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета. Темные, вибрирующие движения на мировом светиле длились около трёх часов. Специалисты говорят, что у Солнца сейчас активная фаза, и подобных выбросов будет еще много.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что как только выбросы на Солнце достигнут Земли, начнутся различные явления.

«Начнутся проблемы со спутниками, связь с ними может быть не совсем надежной. Они могут выходить из строя из-за магнитных бурь или когда мощный всплеск достиг Земли и атмосфера слегка опухает. То есть на тех высотах, где уже летают спутники, она становится более плотной. Тогда спутники могут затормозиться и разрушиться. Такое уже было в прошлом году со спутниками Маска», — поделился эксперт.

По его словам, из-за вспышек на Солнце могут нарушиться работа линий электропередач в целом.

«Наиболее известный случай был 10 лет назад. Тогда пол-Канады было вырублено в результате магнитной бури. То есть здесь очень важно подготовиться», — отметил ученый.

Он добавил, что все гипотезы относительно происходящих на Солнце явлений являются противоречивыми и малоосновательными, и гарантировать себе безопасность от природных явлений пока не представляется возможным.

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#ран
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#спутник
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В Щёлкове ищут подрядчика на возведение дома для переселенцев из ветхого жилья
24 января 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Дом для переселенцев из аварийного жилья планируют построить на Заречной улице в Щёлкове, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и построить многоквартирный дом. Предполагается, что туда переедут жильцы 79 аварийных домов. Общая площадь расселяемого жилья составляет 13,6 тыс. квадратных метров. Строительство должно быть завершено в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 782 миллиона 867 тысяч 98 рублей 29 копеек. Заявки принимаются до 4 февраля.

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#переселение
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#расселение
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В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
Депутат Свинцов: мы доберемся до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
24 января 2025, 12:48

Фото: iStock/Valeria Venezia

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов пообещал добраться до тарологов, нумерологов, экстрасенсов и гадалок, а также заявил, что внес законопроект о запрете рекламы их услуг. По его мнению, россияне относят «огромные» суммы денег различным мошенникам.
«Причем огромные суммы. И люди абсолютно не отдают себе отчет, зачем они это делают. Сейчас нервное время во всех смыслах этого слова, и людям нужна какая-то помощь, какая-то опора. И вместо того, чтобы опираться на свои семьи, на детей или родителей, наши граждане решили, что самый простой способ — пойти, чтобы тебе погадали», — пояснил он в беседе с RT.
Помимо этого, стало известно, что каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников и лишался денег либо имущества. К соответствующим выводам пришел опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 15% опрошенных заявили, что аферисты звонят им каждый день, четверти звонят несколько раз в неделю, еще четверти — несколько раз в месяц.
«Одному из шести россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%)», — отмечает издание.
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Опрос: около половины россиян потратили 50 тысяч рублей за новогодние праздники
24 января 2025, 12:40

Фото: iStock/gregory_lee

Около половины россиян потратили примерно 50 тысяч рублей за новогодние праздники из-за активных трат на досуг, такси и отдых. К соответствующим выводам пришло исследование Anderida Financial Group. Такая сумма, как отмечается, составляет 54% от их привычных трат за месяц.
«Также практически каждый второй из этого числа опрошенных отметил, что активно посещал магазины и покупал подарки. 35% респондентов признались, что им удалось сохранить уровень трат на прежнем уровне и они потратили около 35 тыс. рублей за праздники. 15% сказали, что им удалось сэкономить, так как они провели каникулы дома», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Также были названы самые нестандартные новогодние посылки россиян — помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста и отопительный котел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование оператора экспресс-доставки СДЭК. Самой популярной категорией отправлений стали средства красоты и ухода за собой ­— каждое пятое отправление.
«Также среди необычных предметов, которые отправляли россияне друг другу в новогодние каникулы, оказались средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур», — отмечает издание.
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Треть геймеров в России записывают пароли от личных кабинетов в блокноты
24 января 2025, 12:36

Фото: iStock/AnnaStills

Треть геймеров в России все еще записывают пароли от личных кабинетов в бумажные блокноты. К соответствующим выводам пришел совместный опрос почты Mail и Hi-Tech Mail. При этом четверть опрошенных, как отмечается, и вовсе не заботятся о том, как хранить реквизиты от своих учетных записей.
«Как показало исследование, только 14% респондентов пользуются безопасными менеджерами паролей, которые помогают надежно хранить и создавать уникальные комбинации. В числе других вариантов, где пользователи хранят тайные комбинации: приложения для заметок и сообщения в мессенджера», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Тем временем выяснилось, что мошенники научились выдавать инструменты для перехвата данных банковских карт за приложения государственных сервисов. Как сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT, больше всего подвержены риску пользователи устройств на базе ОС Android, так как в них разрешена установка приложений из неизвестных источников.
«Это дает киберпреступникам возможность распространять вредоносные программы под видом легитимных приложений. Чтобы защитить себя, пользователям необходимо проявлять осторожность: загружать приложения только из проверенных источников, регулярно обновлять операционную систему и антивирусное ПО, а также отключать NFC, если он не используется», — пояснил собеседник телеканала.
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«Покрылось чёрным»: Ученый объяснил мощную тёмную вспышку на Солнце
Ученый Эйсмонт: Солнце светит сквозь черноту, нужно готовиться к последствиям
24 января 2025, 12:35

Фото: iStock/noLimit46

На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета, который длился около трёх часов. По данным учёных, вспышка сопровождалась выбросом холодного протуберанца с большим количеством нейтрального водорода. Вещество постепенно разрушалось, но на протяжении трёх часов в солнечной короне наблюдалось чёрное облако плазмы.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал подробнее о черной плазме.

«Плазма, которая исходит от Солнца, это ядра водорода. То есть это уже ионизированный водород, но встречаются и неионизированные — нейтральные атомы, которые поглощают солнечные фотоны. И солнце покрывается черным облаком, сквозь которое приходится светить. Это как тучи, которое небо закрывают», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это явление, действительно, очень редкое.

«Солнце частично покрывается чем-то чёрным, потому что не пропускает видимые фотоны. Это нам не грозит. Солнце сейчас в такой высокой фазе активности, периодически бывают выбросы плазмы и начинаются всякие явления — например, буря», — сказал ученый.

По его словам, последние три мощных выброса могут достичь земли и начнутся какие-то явления.

«Не всегда удаётся точно и надёжно предсказать последствия этих выбросов. Но лучше всегда быть готовым, чтобы их правильно встретить — морально не пугаться», — посоветовал Эйсмонт.

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#космос
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Блогерам Поперечному* и Мэддисону грозит депортация из США по новому указу Трампа
24 января 2025, 12:26

Фото: iStock/Motortion

Три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что из Штатов могут депортировать стендап-комика Данилу Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Илью Давыдова (Мэддисона).

По данным канала, власти США могут в скором времени депортировать сотни россиян, которые в настоящее время находятся в депортационных тюрьмах.

Все эти россияне формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах. После они ждали решений офицеров службы ICE с решением судов на временный въезд по упрощённой программе, которая была приостановлена после вступления Трампа в должность главы государства.

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В Госдуме раскрыли средний возраст деторождения
Депутат Бессараб: средний возраст рождения первенца в Москве составил 30 лет
24 января 2025, 12:10

Фото: istockphoto/molka

Средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, составил 30 лет в Москве и 26 лет в среднем по стране. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, это большая проблема, так как женщины теряют часть своего фертильного возраста, когда родить ребенка можно без каких-либо осложнений.
«Даже в 1990-е молодые люди чаще решались на рождение ребенка, часто это были студенческие семьи. Сегодня средний возраст рождения — 26 лет по России и около 30 лет в Москве. Это говорит о том, что молодые люди теряют часть фертильного возраста, когда можно спокойно, без проблем, без специальных программ родить ребенка», — посетовала парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране. Он отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям. Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.

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