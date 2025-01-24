Ветеран труда 2025: как получить, выплаты, льготы, пенсии

Треть геймеров в России все еще записывают пароли от личных кабинетов в бумажные блокноты. К соответствующим выводам пришел совместный опрос почты Mail и Hi-Tech Mail. При этом четверть опрошенных, как отмечается, и вовсе не заботятся о том, как хранить реквизиты от своих учетных записей.