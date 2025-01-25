Замена паспорта в 2025: когда и как менять, стоимость госпошлины

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Он служит для подтверждения гражданства и идентификации личности в различных ситуациях.
В документе удостоверяющем личность вся информация должна быть актуальной и соответствовать действительности. О том, когда и как осуществить замену паспорта читайте в материале «Радио 1».
Изменение личных данных — смена фамилии, имени или отчества (например, после брака).
Утеря или кража — если паспорт был утерян или украден, его необходимо заменить.
Повреждение паспорта — если паспорт стал непригоден для использования (например, поврежден, испачкан или потерял свою читабельность).
Достижение возраста — в 14 лет граждане Российской Федерации получают паспорт. В последующем документ подлежит замене по достижению гражданином 20 и 45 лет.
Закончилось место для штампов — в случае если записи о месте жительства или браках больше некуда ставить, паспорт подлежит замене. В новый документ не будет внесена информация о предыдущих местах регистрации и расторгнутых браках.
Фото: iStock/AnnaStills
МФЦ — для замены паспорта можно обратится в ближайшее отделение многофункционального центра «Мои документы» со всеми требуемыми документами. Как правило, заявление заполняется сотрудниками центра на компьютере.
МВД — если вы потеряли или у вас украли паспорт, то следует обратиться в местное подразделение по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Портал «Госуслуг» — для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале. Откройте страницу услуги или введите в строке поиска «Замена паспорта», выберите причину замены и укажите место, где вам удобнее получить новый документ.
Чтобы получить паспорт, необходимо внести платёж в виде государственной пошлины, который взимается службой по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Размеры госпошлины: при утрате, краже, порче паспорта составит 1 500 рублей, во всех остальных случаях — 300 рублей.
Чтобы получить новый паспорт, вам нужно предоставить:
Фото: iStock/yuliasverdlova
Информацию о размере государственной пошлины и необходимые реквизиты для её оплаты можно найти на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для получения квитанции на оплату госпошлины за выдачу или замену паспорта необходимо обратиться в центр государственных услуг «Мои документы», в который вы планируете прийти. Оплатить госпошлину можно в любом банке.
В случае если вы решите подать заявление на замену паспорта через интернет, вы можете оплатить государственную пошлину на портале государственных услуг Российской Федерации. После подачи заявления вам будет выставлен счёт в личном кабинете.
При подаче документов можно предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины, но это не является обязательным требованием.
В течение пяти рабочих дней после того, как заявление на оформление паспорта будет принято, территориальное подразделение МВД России должно подготовить паспорт. В случае если вы подаёте документы через центры госуслуг «Мои документы», то срок получения документа может быть немного больше. Это связано с тем, что требуется время на передачу заявления и других документов из центров госуслуг в территориальное подразделение МВД.
Если вы подаёте документы через портал госуслуг, то срок рассмотрения заявления начинается с момента его приёма. Об этом вы узнаете по уведомлению, которое придёт на портал.
Фото: iStock/Chagin
Откройте услугу получения паспорта гражданина Российской Федерации, нажав на кнопку «Начать». После необходимо выбрать причину, по которой вам необходимо заменить паспорт, и заполнить электронное заявление. Далее выбрать удобное для вас подразделение МВД и время приёма.
После отправления заявления, необходимо дождаться, пока его проверят и выставят начисление для оплаты в вашем личном кабинете и оплатить госпошлину.
По завершении внесения оплаты ожидайте приглашения в ведомство и представьте оригиналы документов. Затем посетите выбранное отделение МВД, где вам будет выдан готовый паспорт.
В новом паспорте могут быть указаны как обязательные, так и необязательные отметки.
Обязательные отметки:
• информация о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта;
• данные об отношении к воинской обязанности.
Необязательные отметки, которые могут быть добавлены по желанию гражданина:
• информация о регистрации и расторжении брака;
• данные о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14 лет);
• сведения о ранее выданных паспортах;
• информация о действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами страны;
• группа крови и резус-фактор (вносятся медицинскими организациями);
• идентификационный номер налогоплательщика (вносится налоговыми органами).
Граждане не имеют права самостоятельно вносить изменения, отметки и записи в паспорт, так как это приведёт к его недействительности.
Фото: iStock/AnnaStills
Возможные причины отказа:
После получения нового паспорта требуется также обновить ряд других документов. Обычно это связано с изменением имени, фамилии или даты рождения. В результате необходимо обновить персональные данные в следующих документах:
Водительском удостоверении — для этого необходимо подать заявление с данными нового паспорта на портале «Госуслуги» или в отделении ГИБДД;
Военном билете — нужно подать заявление в военкомат;загранпаспорте — сделать это можно на портале «Госуслуги» или в паспортном столе в МВД;
ПТС, если владеете автомобилем — необходимо обратиться в подразделение ГИБДД;
Справке об инвалидности — для этого надо подать заявление в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства.
Также следует проинформировать:
- работодателя, чтобы кадровая служба смогла внести изменения в трудовой договор и внутренние документы компании;
- банк во избежание блокировки карт при проверке их держателей;
- учебное заведение — студент обязан предоставить данные нового паспорта для изменения данных в информационной системе вуза;СФР для внесения коррективов в базу данных персонифицированного учета.
Кроме того, имеет смысл обновить данные на портале «Госуслуги». Автоматически актуальная информация на портал не погрузится.
Какие документы не нужно менять
ИНН — можно получить в новом бумажном виде, например, при смене фамилии. При этом сам номер останется прежним;
СНИЛС — как и в ситуации с ИНН, номер этого документа останется прежним;
трудовая книжка — в ней лишь придется указать, например, новую фамилию на основании соответствующего заявления или свидетельства о браке;
документы об образовании;
документы на недвижимость.
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Когда нужно менять паспорт в 2025 году
Изменение личных данных — смена фамилии, имени или отчества (например, после брака).
Утеря или кража — если паспорт был утерян или украден, его необходимо заменить.
Повреждение паспорта — если паспорт стал непригоден для использования (например, поврежден, испачкан или потерял свою читабельность).
Достижение возраста — в 14 лет граждане Российской Федерации получают паспорт. В последующем документ подлежит замене по достижению гражданином 20 и 45 лет.
Закончилось место для штампов — в случае если записи о месте жительства или браках больше некуда ставить, паспорт подлежит замене. В новый документ не будет внесена информация о предыдущих местах регистрации и расторгнутых браках.
Где и как менять паспорт в 2025 году
Фото: iStock/AnnaStills
МФЦ — для замены паспорта можно обратится в ближайшее отделение многофункционального центра «Мои документы» со всеми требуемыми документами. Как правило, заявление заполняется сотрудниками центра на компьютере.
МВД — если вы потеряли или у вас украли паспорт, то следует обратиться в местное подразделение по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Портал «Госуслуг» — для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале. Откройте страницу услуги или введите в строке поиска «Замена паспорта», выберите причину замены и укажите место, где вам удобнее получить новый документ.
Чтобы получить паспорт, необходимо внести платёж в виде государственной пошлины, который взимается службой по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Размеры госпошлины: при утрате, краже, порче паспорта составит 1 500 рублей, во всех остальных случаях — 300 рублей.
Какие документы нужны для замены паспорта
Чтобы получить новый паспорт, вам нужно предоставить:
- Заявление, оформленное по образцу, утверждённому Министерством внутренних дел Российской Федерации. При необходимости можно распечатать его заранее и заполнить дома;
- Старый паспорт;
- Две личные фотографии размером 35 х 45 мм;
- Документы, которые служат основанием для замены паспорта: свидетельство о регистрации или расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смене имени и справка из загса об изменении записи акта гражданского состояния;
- Документы, подтверждающие воинский учёт, свидетельство о браке или его расторжении, свидетельства о рождении детей, а также заграничный паспорт;
- Документ, который будет свидетельствовать об уплате государственной пошлины.
Как оплатить госпошлину за замену паспорта
Фото: iStock/yuliasverdlova
Информацию о размере государственной пошлины и необходимые реквизиты для её оплаты можно найти на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для получения квитанции на оплату госпошлины за выдачу или замену паспорта необходимо обратиться в центр государственных услуг «Мои документы», в который вы планируете прийти. Оплатить госпошлину можно в любом банке.
В случае если вы решите подать заявление на замену паспорта через интернет, вы можете оплатить государственную пошлину на портале государственных услуг Российской Федерации. После подачи заявления вам будет выставлен счёт в личном кабинете.
При подаче документов можно предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины, но это не является обязательным требованием.
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Сроки замены паспорта
В течение пяти рабочих дней после того, как заявление на оформление паспорта будет принято, территориальное подразделение МВД России должно подготовить паспорт. В случае если вы подаёте документы через центры госуслуг «Мои документы», то срок получения документа может быть немного больше. Это связано с тем, что требуется время на передачу заявления и других документов из центров госуслуг в территориальное подразделение МВД.
Если вы подаёте документы через портал госуслуг, то срок рассмотрения заявления начинается с момента его приёма. Об этом вы узнаете по уведомлению, которое придёт на портал.
Как поменять паспорт через госуслуги
Фото: iStock/Chagin
Откройте услугу получения паспорта гражданина Российской Федерации, нажав на кнопку «Начать». После необходимо выбрать причину, по которой вам необходимо заменить паспорт, и заполнить электронное заявление. Далее выбрать удобное для вас подразделение МВД и время приёма.
После отправления заявления, необходимо дождаться, пока его проверят и выставят начисление для оплаты в вашем личном кабинете и оплатить госпошлину.
По завершении внесения оплаты ожидайте приглашения в ведомство и представьте оригиналы документов. Затем посетите выбранное отделение МВД, где вам будет выдан готовый паспорт.
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Какие отметки ставят в новом паспорте
В новом паспорте могут быть указаны как обязательные, так и необязательные отметки.
Обязательные отметки:
• информация о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учёта;
• данные об отношении к воинской обязанности.
Необязательные отметки, которые могут быть добавлены по желанию гражданина:
• информация о регистрации и расторжении брака;
• данные о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14 лет);
• сведения о ранее выданных паспортах;
• информация о действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами страны;
• группа крови и резус-фактор (вносятся медицинскими организациями);
• идентификационный номер налогоплательщика (вносится налоговыми органами).
Граждане не имеют права самостоятельно вносить изменения, отметки и записи в паспорт, так как это приведёт к его недействительности.
В каких случаях могут отказать в замене паспорта
Фото: iStock/AnnaStills
Возможные причины отказа:
- Нет гражданства РФ
- Не исполнилось 14, 20 или 45 лет
- Недостаточно документов
- Нельзя установить личность
- Предоставлены недостоверные сведения
- Нет фото или оно не соответствует требованиям
- Не оплачена госпошлина
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Что делать после замены паспорта
После получения нового паспорта требуется также обновить ряд других документов. Обычно это связано с изменением имени, фамилии или даты рождения. В результате необходимо обновить персональные данные в следующих документах:
Водительском удостоверении — для этого необходимо подать заявление с данными нового паспорта на портале «Госуслуги» или в отделении ГИБДД;
Военном билете — нужно подать заявление в военкомат;загранпаспорте — сделать это можно на портале «Госуслуги» или в паспортном столе в МВД;
ПТС, если владеете автомобилем — необходимо обратиться в подразделение ГИБДД;
Справке об инвалидности — для этого надо подать заявление в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства.
Также следует проинформировать:
- работодателя, чтобы кадровая служба смогла внести изменения в трудовой договор и внутренние документы компании;
- банк во избежание блокировки карт при проверке их держателей;
- учебное заведение — студент обязан предоставить данные нового паспорта для изменения данных в информационной системе вуза;СФР для внесения коррективов в базу данных персонифицированного учета.
Кроме того, имеет смысл обновить данные на портале «Госуслуги». Автоматически актуальная информация на портал не погрузится.
Какие документы не нужно менять
ИНН — можно получить в новом бумажном виде, например, при смене фамилии. При этом сам номер останется прежним;
СНИЛС — как и в ситуации с ИНН, номер этого документа останется прежним;
трудовая книжка — в ней лишь придется указать, например, новую фамилию на основании соответствующего заявления или свидетельства о браке;
документы об образовании;
документы на недвижимость.
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Елена Генералова