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В ЦИК сообщили о явке на выборах по всей России

ЦИК: явка на президентских выборах составила 55,1% по всей России
17 марта 2024, 01:28
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

По данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента России по состоянию на 20:19 по московскому времени составила 55,1% по стране, передает РИА ​Новости.
Как отмечает издание, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка превысила 16,55% к 10:00, 51,9% к 17:00 и 63% после обработки 99,83% протоколов.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.


Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#голосование
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ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками три российских региона
ВСУ совершили атаки на Белгородскую, Брянскую и Калужскую области
17 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/vadimrysev

По меньшей мере три российских региона подверглись нападению со стороны Украины, сообщили региональные власти. Над Брянской областью была сбита баллистическая ракета С-200, а над Калужской областью уничтожены три беспилотника. Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над Брянской областью средствами ПВО была сбита ракета С-200. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия продолжают работать оперативные подразделения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Украина предприняла попытку атаковать объекты инфраструктуры в Кировской области. Повреждений инфраструктуры и жертв нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате недавнего обстрела городского округа Грайворон никто не пострадал. В ходе атаки загорелись два частных дома и три автомобиля. Очаги возгорания были ликвидированы. Также в трех населенных пунктах повреждены девять частных домов, в Грайвороне взрывом повреждено окно одного из многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили социальное здание и различные хозяйственные постройки.

В Белгородской области около 10 населенных пунктов остались без электричества из-за обстрелов. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение дня продолжатся обходы домов.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе передвигавшуюся в Белгородской области фуру зерновой компании.

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#белгородская область
#брянская область
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Напавший на участника СВО под Тулой подозреваемый задержан в ДНР
Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали в ДНР
17 марта 2024, 01:17

Фото: iStock/Rawf8

Следственный комитет (СК) России по Тульской области сообщил, что полиция задержала подозреваемого в нападении на участника СВО в Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, инцидент произошел 23 февраля в городе Алексин, когда 26-летний местный житель открыл стрельбу из пистолета. 33-летний участник СВО, находившийся в отпуске и ставший свидетелем хулиганских действий, призвал мужчину бросить оружие, но в ходе борьбы получил ранение в живот.

Он был доставлен в больницу. Преступник скрылся и попытался открыть огонь по местным жителям, которые пытались его задержать, но ему удалось сбежать, и он не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковного кофе покинула Россию.

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#ск рф
#нападение
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Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
Макрон: Франции придется провести операции на Украине для борьбы с Россией
17 марта 2024, 01:06

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.
По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это.

«Возможно придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», – объяснил он.

В то же время президент Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать».

Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».

Ранее Макрон заявил, что попросит Россию прекратить огонь во время парижской Олимпиады.

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#франция
#украина
#европа
#россия
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В центре Нью-Йорка с блинами, самоваром и танцами отпраздновали Масленицу
16 марта 2024, 21:24

Фото: iStock/JackF

В центре Нью-Йорка отпраздновали Масленицу. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что празднование на Тайм-сквер организовали члены движения Русская молодёжь Америки. К акции присоединились десятки русскоязычных людей, в числе которых были выходцы из Украины.

Всем гостям мероприятия девушки в кокошниках и молодые люди в красных рубахах раздавали блины. Также из настоящего самовара разливали чай.

Кроме того, на празднике танцевал большой бурый плюшевый медведь.

Проукраинские активисты с флагами Украины предприняли попытку срыва праздника, однако их оперативно оттеснили полицейские.

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#праздник
#россия
#сша
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Более 3 тыс. волонтёров помогают проводить голосование за подмосковные объекты благоустройства
16 марта 2024, 18:13

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье продолжается IV Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Помогают в этом масштабном проекте «Волонтёры Подмосковья». Координирует их работу Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для участия в голосовании отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Это 203 сквера, семь пешеходных зон и площадей, парков и 2 набережные
«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Московской области не обходится без наших волонтёров. Ребята уже в четвёртый раз участвуют в организации онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства. Многие включаются в работу не первый год. В этому году жителям региона помогают проголосовать более 3 тыс. активистов в более чем 300 точках. Они рассказывают о проекте, о территориях и планах благоустройства, о том, как быстро и комфортно сделать выбор на специальном портале», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Она поблагодарила добровольцев, которые посвящают своё свободное время заботе о регионе и вносят вклад в его развитие. А жителей Подмосковья министр призвала принять участие в голосовании, чтобы сделать Московскую область ещё лучше.

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 марта.
«За пять лет работы программы в Подмосковье благоустроенно 219 территорий. Всероссийская платформа za.gorodsreda по выбору общественных территорий для благоустройства начала работать с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодня 74 территории, выбранные жителями на платформе, уже обновлены», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Принять участие в голосовании может каждый житель региона старше 14 лет через приложение волонтёра на точке в своём городе, пройдя авторизацию по номеру телефона или через «Госуслуги».

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#волонтеры
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«Разрыв шаблона»: наблюдали из США и ЮАР поделились впечатлениями от выборов в России
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи о выборах в России
16 марта 2024, 17:39

Фото: iStock/Diy13

Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений при проведении выборов президента России. В беседе с РИА Новости они поделились своим мнением о выборном процессе.
Выборы в России не выглядят так, как их преподносит Запад, заявил профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик. По его словам, Херсонская область не выглядит как оккупированная территория. Здесь люди выглядят счастливыми и идут голосовать по своей воле – их никто не заставляет идти на выборы, как это говорят на Западе.

Сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле также указал на несоответствие между реальными выборами и тем, как их преподносят западные СМИ. Он подчеркнул, что людям активно «вдалбливают» неверную позицию. Стоит только вырваться за пределы медиа-пространства, пообщаться с реальными людьми и самостоятельно взглянуть на то место, «где вам категорически не рекомендовали быть», и происходит разрыв шаблонов.

На избирательных участках в Херсонской области присутствуют наблюдатели из США, ЮАР, Франции, Германии, Мексики, Алжира, Ботсваны, Индонезии и Замбии.

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#выборы
#президент
#россия
#наблюдатели
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Актер Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде
16 марта 2024, 16:41

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая о скончавшемся народном артисте Александре Ширвиндте, рассказал, что считает его своим крестным отцом на эстраде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По мнению артиста, никто не умел шутить так, как это делал Александр Ширвиндт. Безруков отметил, что мэтра любили и уважали все. В своей публикации артист поблагодарил Александра Анатольевича за всё.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

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#кино
#похороны
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Молодёжная конференция в Красногорске собрала около 170 участников
16 марта 2024, 16:02

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Красногорске прошла молодёжная конференция «Наше Отечество – Наши традиции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, которое ежегодно организует мероприятие. В этом году оно было приурочено ко Дню православной молодёжи Московской области.
В Никольском соборе конференция проходит в третий раз. На этот раз там собрались около 170 ребят, представлявших все пять епархий региона.
«Путь, по которому мы идём, особый. Он ведёт нас к свету жизни. Полтора года назад президент подписал указ о необходимости сохранения духовно-нравственных ценностей. Это евангельские ценности, поэтому все мы понимаем важность этого документа. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь», – сказал, открывая конференцию, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе поблагодарила митрополию за поддержку и в проведении конференции, и в работе с ребятами.
«Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши тёплые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы всегда рядом, поддерживаем их и в это сложное время наставляем на правильный путь», – сказала Швелидзе.
Среди гостей конференции были архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, члены Всемирного Русского Народного Собора, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и другие. Участник СВО, который рассказал ребятам о своём боевом пути. Для них были подготовлены мастер-классы по игре на русских народных инструментах, православной кинематографии, основам хорового пения и звонарскому мастерству.
«Сегодняшний мастер-класс посвящён духовным стихам. Мы не только их разучиваем, но и рассказываем о традиции русского песнопения. Главный принцип – соборное звучание, умение слушать другого человека, подстраиваться под него, но в то же время быть индивидуальным», –рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Веретенце» Валерия Петрушина.
Большой интерес у ребят вызвал и мастер-класс по православной кинематографии.
«Кинематограф позволяет передать через визуальный язык и образы духовно-нравственные ценности. Мы рассказываем ребятам, как создаётся фильм, как сочиняются сценарии. Им очень интересно, если материал профессионально сделан, если есть какие-то неожиданные повороты, юмор, подача красоты через образ, картинку, движение», – поделился режиссёр, сценарист и актёр Алексей Свиридов.
Николай Шмарин из Подольской епархии рассказал, что участвует в конференции первый раз, но обязательно приедет и в следующем году.
«Мне здесь очень понравилось, много мастер-классов: по народному пению, по игре на гуслях. Я окончил музыкальную школу, поэтому во мне это откликается. Мой папа священник, и сам я служу в храме уже10 лет. В наше время очень важно проводить такие мероприятия, ведь это помогает направлять молодежь в нужное русло, создавать единое общество», – отметил Николай.
В завершении было решено обязательно встретиться и в следующем году, а может быть, проводить такие конференции чаще.

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#подмосковье
#московская область
#конференция
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Отец девушки, залившей урну с бюллетенями зелёнкой, прокомментировал её действия
16 марта 2024, 14:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Отец 20-летней Алины, которая вылила зелёную жидкость в урну с заполненными бюллетенями на избирательном участке в Москве, прокомментировал поведение дочери.
Он рассказал агентству «Регнум», что дочь предупредила семью о своём намерении пойти голосовать, но не уточнила, что собирается устроить на участке.

Мужчина отметил, что увидел видеозаписи и после этого уже не смог дозвониться до дочери. Он подчеркнул, что пятницу, 15 марта, у неё была полная запись на работе, уточнив, что девушка – мастер маникюра.

«Ну что она, дура, что ли? Ну как такое можно было сделать?!», – сокрушился отец.
При этом её сестра Наиля убеждена, что девушка стала жертвой телефонных мошенников, поскольку «она не могла сама на это пойти».

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла призвал ужесточить наказание за такие деяния. По его словам, в настоящее время Алине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, скорее всего, она отделается штрафом и лёгким испугом.

Политолог же предлагает добиться «непропорционально жестокой» реакции государства на такие инциденты. Перла сначала предложил посадить правонарушительницу на 25 лет, а затем выступил за пожизненное лишение свободы и возрождение смертной казни для таких преступников.

В заключение Перла назвал этот поступок девушки изменой Родине.

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#отец
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