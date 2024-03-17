В ЦИК сообщили о явке на выборах по всей России

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По данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента России по состоянию на 20:19 по московскому времени составила 55,1% по стране, передает РИА Новости.
Как отмечает издание, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка превысила 16,55% к 10:00, 51,9% к 17:00 и 63% после обработки 99,83% протоколов.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.
Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.
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Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.
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Александр Климов