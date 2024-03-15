ЦИК РФ рассказал о явке на выборах президента

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Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 18:00 превысила 25%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия России.
«Ход голосования - 25,43%», — приводятся информация на официальном сайте ЦИК.Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 явка составляла 13,57 процента, на 14:00 — 8,95 процентов, на 12:00 — 5,47 процентов.
Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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