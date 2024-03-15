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ЦИК РФ рассказал о явке на выборах президента

ЦИК: явка на президентских выборах в России на 18:00 мск составила 25,43%
15 марта 2024, 19:19
Фото: istock / nemchinowa

Фото: istock / nemchinowa

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 18:00 превысила 25%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия России.

«Ход голосования - 25,43%», — приводятся информация на официальном сайте ЦИК.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 явка составляла 13,57 процента, на 14:00 — 8,95 процентов, на 12:00 — 5,47 процентов.


Центризбирком объявит предварительные результаты голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты появятся с 21:00 17 марта.

Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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На Ямале в поселке Тазовский кот Кузя стал наблюдателем на выборах президента
15 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/Jasmin Bauer

В поселке Тазовский на Ямале кот Кузя стал наблюдателем в избирательной комиссии. Об этом рассказал хозяин животного и член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, чьи слова приводит РИА Новости.
Хозяин Кузи поделился, что нашел кота шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Россиянин заметил бездомного котенка возле избирательного участка.

Аким Лапсуй отметил, что кот Кузя как неофициальный член участковой избирательной комиссии 1104 поднимает избирателям настроение и следит за порядком. Он также добавил, что за сегодняшний день его многие погладили.

Ранее сообщалось, что Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал на президентских выборах. Он принял участие в выборах в онлайн-формате.

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#владимир путин
#онлайн
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Офис Зеленского может продлить полномочия президента в обход решения суда
Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского намерен легитимизировать его в обход суда
15 марта 2024, 19:25

Офис украинского президента Владимира Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее он сообщал, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и больше не могут быть продлены. Затем офис президента обратился в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. При этом позднее в суде заявили, что не получали обращение.

Дубинский подчеркнул, что офис может попытаться без разрешения суда сохранить полномочия Зеленского.

В случае, если суд вынесет своё решение, Зеленский ни при каких обстоятельствах не сможет сохранить власть, что предусмотрено в Конституции Украины.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
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Во Франции призвали «восстановить правду» после интервью Макрона
Лидер партии Филиппо: необходимо восстановить правду после интервью Макрона
15 марта 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что после интервью президента Франции Эммануэля Макрона необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине.
Филиппо отметил, что за тридцать минут французский лидер «произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине». Политик подчеркнул, что восстановление истины необходимо также для того, чтобы избежать манипуляций, разрушения и войны.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только после передачи полуострова под контроль Киева. Его заявления поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который добавил, что РФ необходимо разрушить.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным.

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Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах президента России
15 марта 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.
Отмечается, что он принял участие в выборах в онлайн-формате. Такая возможность оставить голос доступна на президентских выборах впервые и активна примерно в трети регионов России.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они будут продолжаться три дня и завершатся 17 марта. В бюллетенях числятся четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.

По данным на 18:10 по московскому времени явка на выборы составила 25,79%.

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#владимир путин
#президент
#выборы
#голосование
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Премьер Венгрии Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для перемен в ЕС
15 марта 2024, 18:46

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он сообщил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года.
По мнению Орбана, у Венгрии не осталось иного выбора, поскольку стране необходимо занять более уверенную позицию в европейских органах. Премьер-министр подчеркнул, что свобода для Венгрии заключается в отсутствии «хозяина над головой».

Орбан добавил, что Брюссель выиграет от мира. Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».

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#рф
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Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными
Путин: Киевский неонацистский режим задумал ряд преступных акций в ходе выборов
15 марта 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев пытался атаковать Россию в период президентских выборов, но все безуспешно.

«Киевский неонацистский режим задумал ряд преступных акций во время выборов. Безнаказанными удары противника не останутся», — заявил президент.
Он отметил, что украинская армия пыталась атаковать Россию с участием более 2,5 тысяч бойцов и 35 танков, но нигде успеха они не имели.

Путин также обратил внимание, что противник пытается отвлечь внимание от настоящего положения дел на линии соприкосновения, совершая провокации.

Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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#выборы
#владимир путин
#президент
#голосование
#киев
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Захарова заявила, что в Лондоне быстро находят «Новичок», а не Миддлтон
15 марта 2024, 17:46

Фото: сайт МИД РФ

В Великобритании пытаются найти принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, но там умеют быстро находить только яд «Новичок» и «руку Москвы». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Лондону на поиск «Новичка» и «руки Москвы» требуется 2-3 дня, а то, что надо «не найти» ищут очень долго.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что жители Великобритании действительно переживают за принцессу, которая длительное время проходила лечение. А вот информация о якобы её пропаже и сокрытии правды о её состоянии – это всё работа СМИ.

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#мария захарова
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#россия
#великобритания
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Медведев опубликовал фото с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира
15 марта 2024, 16:18

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал, как, по его мнению, должна выглядеть альтернативная формула мира по Украине. Снятую в 1943 году фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.
На фотографии изображены четыре виселицы, которые окружены людьми. Под каждой из виселиц видно приговоренных к казни фигурантов, стоящих на табуретках.

По словам Медведева, «там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов». Этого же зампред Совбеза РФ пожелал президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, который призвал разрушить РФ.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».

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#дмитрий медведев
#президент
#евросоюз
#рф
#латвия
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Россияне подали иски к Clearstream на 74 млн евро
15 марта 2024, 16:03

Фото: iStock/Zolnierek

Инвесторы из России подали судебные иски на сумму в 74 миллиона евро в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных финансовых активов РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что было подано 20 исков, один из которых компания Clearstream уже проиграла.

По факту заморозки российских активов и анонсирования Европарламентом идеи направлять прибыль от них Киеву ожидается, что Россия также оформит судебные иски в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear.

Такая ситуация на рынке может спровоцировать мировой финансовый кризис, считают эксперты Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России. Во вторник 12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2022 года.

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#россия
#евросоюз
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