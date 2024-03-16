В ЦИК раскрыли, когда озвучат первые результаты выборов

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Первые результаты выборов президента России будут озвучены в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Он подчеркнул, что, согласно законодательству, озвучить результаты можно только после прекращения работы всех избирательных участков на территории России.
Ранее Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.
Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.
Читайте также:
Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках
«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье
«Разрыв шаблона»: наблюдали из США и ЮАР поделились впечатлениями от выборов в России
Ранее Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.
Читайте также:
Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках
«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье
«Разрыв шаблона»: наблюдали из США и ЮАР поделились впечатлениями от выборов в России
Анастасия Чинкова