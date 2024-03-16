Радио1
Главная / Новости / Политика/ В ЦИК раскрыли, когда озвучат первые результаты выборов

В ЦИК раскрыли, когда озвучат первые результаты выборов

Первые результаты выборов ожидаются 17 марта после 21:00 мск
16 марта 2024, 19:34
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Первые результаты выборов президента России будут озвучены в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Он подчеркнул, что, согласно законодательству, озвучить результаты можно только после прекращения работы всех избирательных участков на территории России.

Ранее Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.


Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках

«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье

«Разрыв шаблона»: наблюдали из США и ЮАР поделились впечатлениями от выборов в России
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#цик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
16 марта 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. Фотографию с избирательного участка Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале.
«Та самая дверь», — подписала фотографию блогер.

Таким способом Ивлеева намекнула на слова певца Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые были сказаны им после скандальной вечеринки, вызвавшей негативную реакцию в обществе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов сообщил, что на участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей.

Напомним, выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

Читайте также:

Космонавт Волынов проголосовал на президентских выборах в Звёздном городке

Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках

«Могут загреметь лет на 20»: Медведев предупредил «криминальных активистов» с зеленкой
#подмосковье
#выборы
#космонавт
#человек
#блогер
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили лишать права голоса не пришедших на выборы россиян
Депутат Кошелев призвал лишать права голоса россиян, не пришедших на выборы
16 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Следует внести изменения в российское законодательство, чтобы лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы. Такую идею предложила нейросеть «Жириновский», с которой согласился депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Он отметил, что право избирать кандидата на выборах всегда было привилегией. В связи с этим, он возмутился тем, что многие россияне пренебрегают этим правом, и даже критикуют проведение выборов.

Кошелев подчеркнул, что лишение россиян избирательных прав позволит повысить явку на выборах, а также поможет российским властям определять «зрелых граждан» и «безответственных обывателей».

Читайте также:

В ЦИК раскрыли, когда озвучат первые результаты выборов

Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках

«Разрыв шаблона»: наблюдали из США и ЮАР поделились впечатлениями от выборов в России
#госдума
#выборы
#политика
#голосование
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Космонавт Волынов проголосовал на президентских выборах в Звёздном городке
16 марта 2024, 19:34

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Лётчик-космонавт Гагаринского отряда, почётный гражданин Звёздного городка и Московской области Борис Волынов проголосовал на президентских выборах на участке в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Мы находимся в Звёздном городке. Центр подготовки космонавтов сейчас носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Я прослужил там ровно 30 лет. Ушёл в должности командира отряда космонавтов. Я всех поздравляю с этой замечательный датой и этим процессом, когда избиратель изъявляет своё желание и намерение», – сказал Борис Валентинович.
Он также пожелал каждому космической удачи.

Выборы президента впервые в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

Читайте также:

Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках

«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье

«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
#космонавт
#звёздный городок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках
16 марта 2024, 19:26

Фото: Радио 1

На участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», таким наблюдением поделился первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.
«Отметил для себя, что приходит очень много молодёжи. Сам встретился с ребятами, которые впервые голосовали. Был очень приятно удивлён, потому что они приходят осознанно и говорят, что выбирают будущее своей страны. Это абсолютно разные ребята – и студенты, и обычные жители. Одна девушка, которая голосовала в первый раз, интересовалась, как это вообще делается. Она понимает, что сегодня страна переживает ответственный момент, поэтому и пришла сделать свой выбор», – рассказал депутат.
По словам Орлова, никаких нарушений на проверенных им участках он не заметил.
«С первого дня голосования на избирательных участках – огромное количество людей. Никаких замечаний и нарушений не было, всё проходит позитивно. Люди приходят с прекрасным настроением, очень приветливые. Участки оборудованы всем необходимым, наблюдатели представляют все политические партии», – поделился региональный парламентарий.
Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

Читайте также:

«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье

Правозащитник Брод: Центр наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на новый уровень

«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#депутат
#молодёжь
#участок
#выборы
#голосование
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Могут загреметь лет на 20»: Медведев предупредил «криминальных активистов» с зеленкой
Медведев: за преступления на участках можно привлечь по статье о госизмене
16 марта 2024, 19:22

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к ответственности по статье о госизмене. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
«Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что преступления такого характера выражают прямое и полное содействие «выродкам, которые сегодня обстреливают российские города». Он также добавил, что все виновные за подобные деяния должны осознавать, что они могут получить срок.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней.

Читайте также:

В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова

В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования

Женщина подожгла будку для голосования в Москве
#уголовное вандализм
#цик
#ук
#участок
#элла памфилова
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД Украины предупредили о высоком риске подрыва лидерства США в мире
Кулеба: неспособность продолжать поддержку Киева подорвёт лидерство США в мире
16 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/Jon Rehg

Неспособность продолжать поддержку Украины подорвёт лидерство США в мире и поставит под угрозу их нацбезопасность. Об этом заявил глава МИЛ Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Также Кулеба отметил важность продолжения поддержки Киева от США и их союзников. В первую очередь речь идёт о поставке систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, политики в ходе разговора обсудили пути утверждения законопроекта о выделении Украине 60 миллиардов долларов, голосование по которому состоится в конце марта или в апреле.

Читайте также:

В Германии заявили, что никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО

«Должно вдохновлять»: Журналист из США призвал прислушаться к словам Путина об Украине

Посол России в США усомнился в договороспособности администрации Байдена
#сша
#украина
#помощь
#финансирование
#поддержка
#лидерство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье
16 марта 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье в субботу проходит второй день основного этапа голосования по выборам президента России. Активно участвуют в волеизъявлении ветераны региона.

В Истре сегодня проголосовал ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы под Москвой Георгий Анохин. Ему уже 101 год. Георгий Васильевич ушёл на фронт добровольцем, воевал в составе стрелковой дивизии, артиллерийско-пулемётной бригады, командовал взводом разведки, руководил группой снайперов. Дважды был ранен, войну закончил в Дрездене. Отмечен множеством боевых наград.

Участник Великой Отечественной войны, разведчик Михаил Красов проголосовал в Краснознаменске, почётным гражданином которого он является. Михаилу Александровичу 99 лет, однако он отказался от голосования на дому и решил лично опустить бюллетень на участке. Для него было важно сделать выбор ради будущего страны, которую он защищал. На фронт Красов ушёл добровольцем в 17 лет. Он прошёл всю Великую Отечественную, имеет два ордена Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и другие награды.


Жительница блокадного Ленинграда Галина Андреевна Голотынина из Серебряных Прудов заявила, что голосует за мир, чтобы люди жили спокойно, а дети росли без войны.
«Я родилась в Серебряных Прудах, а войну застала в Крондштате, когда мне было три года. Отец у меня был морским офицером, его направили служить в Крондштат, и он забрал туда нас с мамой и бабушкой. Папа погиб в 1943-м. Выборы важны, и я голосую за то, чтобы был мир был на всей Земле», – рассказала Галина Андреевна, отдавшая голос на дому.
Проголосовала на выборах президента и бывшая узница фашистского концлагеря из Солнечногорска Галина Степановна Щептева. Она пришла на избирательный участок вместе с правнуком.
«Я пришла проголосовать, чтобы было лучшее будущее у правнуков и внуков. Я постоянно хожу на выборы, считаю, что это очень важно», – сказала Галина Степановна.

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Федоровна Калашникова из Можайска голосовала на дому. Когда началась война, ей было всего 15 лет.

В 16 девушка устроилась разнорабочей на железную станцию Можайска. На товарной станции она учитывала воинские эшелоны, встречала поезда с ранеными, помогала восстанавливать железнодорожные пути. Сейчас Татьяне Фёдоровне 99 лет. Она считает, что каждому жителю страны в эти дни необходимо исполнить свой гражданский долг.



Валентине Цыгановой из Наро-Фоминска в этом году исполнится 100 лет. Она с интересом следит за политической обстановкой в стране, сохраняя активную гражданскую позицию. Несмотря на преклонный возраст, женщина сама пришла на участок.
«Мне важно всё сделать самой. За всю жизнь только однажды я не пошла на выборы - в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий, по возможности и читаю, смотрю, и слушаю. Сегодня голосую сердцем – за того кандидата в Президенты, в которого верю», – сказала пенсионерка.
Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек.

Читайте также:

Политолог Брод: Центр наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на новый уровень

Губернатор Воробьёв проголосовал на президентских выборах вместе с семьёй

«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье
#голосование
#выборы
#ветераны
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
#россия
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Китае заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok
WSJ: власти Китая не допустят принудительной продажи TikTok
16 марта 2024, 18:32

Фото: iStock/Urupong

Власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи соцсети TikTok в США в связи с законопроектом о запрете платформы в стране. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что компания ByteDance, которая владеет TikTok, получила оповещение от властей Китая о том, что блокировка соцсети на территории США предпочтительнее, нежели её продажа американскому покупателю.

Кроме того, Министерство торговли Китая потребовало от американских властей прекратить оказывать давление на соцсеть и призвало следовать китайским законам.

Ранее палата представителей США подготовила законопроект, по которому предлагается ограничить доступ к TikTok на территории страны. Такие меры связаны с тем, что соцсеть обвиняют в представлении угрозы для национальной безопасности США, поскольку она контролируется «иностранными противниками». При этом можно избежать блокировки, но только в том случае, если ByteDance продаст соцсеть американскому покупателю.

Читайте также:

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok

Шадаев: Вопрос возобновления TikTok в России пока не обсуждается

Telegram обогнал «ВКонтакте», Сбербанк и YouTube по охватам пользователей
#китай
#сша
#социальная сеть
#запрет
#продажа
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поджоги на избирательных участках могут расценить как теракт, заявили в Госдуме
16 марта 2024, 18:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Поджоги и выливание жидкостей на избирательных участках могут быть расценены как диверсии и теракты. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
В настоящее время всем задержанным за правонарушения на участках грозит до пяти лет лишения свободы по статье Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

При этом, эти противоправные деяния могут быть признаны диверсиями или террористическими актами. В таком случае, наказание будет ужесточено.

Также Пискарёв выразил уверенность в том, что никто из правонарушителей не способен оказать серьёзного негативного влияния на ход избирательного процесса. К тому, всех из них задерживают прямо на месте преступления.

Читайте также:

В ГД внесут проект об ужесточении наказания за попытку срыва выборов

Отец девушки, залившей урну с бюллетенями зелёнкой, прокомментировал её действия

Названо число бюллетеней, безвозвратно испорченных из-за жидкостей и поджогов
#госдума
#поджог
#выборы
#голосование
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф