Достижения.рф

Ксения Собчак похвасталась сумкой из лошадиных волос

Журналистке Собчак подарили сумку Hermès из лошадиных волос на показе
Ксения Собчак (Фото: Инстаграм*/xenia_sobchak)

Российская журналистка и телерадиоведущая Ксения Собчак похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети.



Новым приобретением 43-летней знаменитости стала сумка Hermès, изготовленная из лошадиных волос. По словам Собчак, она является клиентом марки с 1998 года. В связи с этим ей и подарили эксклюзивное изделие. Известно, что стоимость сумок упомянутого бренда достигает десятков миллионов рублей.

«Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», — написала Собчак.
Ранее историк моды Анатоль Вовк назвал стоимость наряда Собчак, в котором она посетила показ Prada в Милане. По его оценкам, этот образ ей обошелся более чем в два миллиона рублей.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0