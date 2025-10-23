Ксения Собчак похвасталась сумкой из лошадиных волос

23 октября 2025, 15:09

Журналистке Собчак подарили сумку Hermès из лошадиных волос на показе

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм*/xenia_sobchak)

Российская журналистка и телерадиоведущая Ксения Собчак похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети.





Новым приобретением 43-летней знаменитости стала сумка Hermès, изготовленная из лошадиных волос. По словам Собчак, она является клиентом марки с 1998 года. В связи с этим ей и подарили эксклюзивное изделие. Известно, что стоимость сумок упомянутого бренда достигает десятков миллионов рублей.

«Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», — написала Собчак.