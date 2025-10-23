Ксения Собчак похвасталась сумкой из лошадиных волос
Журналистке Собчак подарили сумку Hermès из лошадиных волос на показе
Российская журналистка и телерадиоведущая Ксения Собчак похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети.
Новым приобретением 43-летней знаменитости стала сумка Hermès, изготовленная из лошадиных волос. По словам Собчак, она является клиентом марки с 1998 года. В связи с этим ей и подарили эксклюзивное изделие. Известно, что стоимость сумок упомянутого бренда достигает десятков миллионов рублей.
«Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», — написала Собчак.Ранее историк моды Анатоль Вовк назвал стоимость наряда Собчак, в котором она посетила показ Prada в Милане. По его оценкам, этот образ ей обошелся более чем в два миллиона рублей.