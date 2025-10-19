«Хочется приблизиться»: Надежда Бабкина встала на защиту девушек в кокошниках
Надежда Бабкина назвала кокошник проявлением уважения к культуре
Народная артистка России Надежда Бабкина поддержала возвращение в моду традиционных русских аксессуаров. Слова певицы приводит ТАСС.
Бабкина заявила, что кокошник делает женщину нарядной и придает образу благородство.
«Эта одежда — элемент твоего отношения к той традиции, в которой ты живёшь и ты родился. Только ты мало что про неё знаешь. И хочется как-то приблизиться. Человек надевает на себя головной убор — кокошник. Такой маленький, а он — красив», — объяснила артистка.Певица отметила, что кокошник уместен на работе, но напомнила о школьном дресс-коде, где такой аксессуар носить не стоит. Бабкина добавила, что мода на кокошники существовала и раньше. Она уверена, что этот аксессуар облагораживает внешность любой женщины.
