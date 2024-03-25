В ТЦ «Аутлет Новая Рига» открыли лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы

Государственную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы открыли при торговом центре «Аутлет Новая Рига» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ветеринарно-санитарную экспертизу должна проходить вся продукция животного происхождения. Экспертиза определяет пригодность использования продукции в пищу. Важно, чтобы жители были уверены в качестве того, что они приобретают», — сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.В новой лаборатории будут проверять товары, которые привозят для реализации на рынок, входящий в состав торгового центра «Аутлет Новая Рига». На рынке ведётся торговля мясной, рыбной и молочной продукцией, а таже овощами и фруктами.
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