Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения

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Старение является естественным процессом, однако существуют продукты, которые могут замедлить его и помочь поддерживать здоровье на достойном уровне.
Диетолог Ольга Редина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что одними из самых важных элементов, замедляющих процесс старения, являются антиоксиданты. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма.
Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, особенно цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, тёмном шоколаде и зелёном чае, рассказала специалист.
Также процессы старения позволяет замедлить коллаген – белок, отвечающий за упругость кожи. Он содержится в таких продуктах как яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба.
Редина отметила важность правильного питания в целом. Необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов для обеспечения организма всеми необходимыми компонентами для поддержания здоровья и молодости.
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Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, особенно цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, тёмном шоколаде и зелёном чае, рассказала специалист.
Редина отметила важность правильного питания в целом. Необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов для обеспечения организма всеми необходимыми компонентами для поддержания здоровья и молодости.
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Анастасия Чинкова