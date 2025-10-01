В ТЦ Петербурга появилась AR-навигация

01 октября 2025, 13:17

Фото: iStock/Nick_Thompson

В торговых центрах Санкт-Петербурга появились пешие маршруты с дополненной реальностью в 2ГИС. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.





По данным «Петербургского дневника», чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в 2ГИС, нажать кнопку AR-маршрута и навести камеру телефона на ближайшую вывеску внутри ТЦ. Приложение самостоятельно определит ваше местоположение и далее покажет путь до выбранной точки.



Новая функция позволит быстро найти выход в случае ЧС, конкретный магазин или встретиться с друзьями, которые заблудились.



Продакт-менеджер новых интерфейсов 2ГИС Дмитрий Ермаченков рассказал, что компания старается менять реальность к лучшему.





«Мы готовы распространять технологию и открыты к сотрудничеству с другими торгово-развлекательными центрами и общественными пространствами в различных городах», — отметил Ермаченков.