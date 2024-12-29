В Тучково открыли объездную дорогу

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Движение по объездной дороге запустили в Тучково Рузского городского округа, проинформировали в Минтрансе МО. Как пояснил министр Алексей Гержик, дорога освободит поселок от транзитного транспорта.
«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдёт после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», — сказал чиновник.Весной дорогу благоустроят: сделают тротуары и переходы для пешеходов. Дорога разгрузит дорожную сеть населенного пункта и освободит его от самосвалов.
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