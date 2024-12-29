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В Тучково открыли объездную дорогу

Фото: Сергей Хакимов

Фото: Сергей Хакимов

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Движение по объездной дороге запустили в Тучково Рузского городского округа, проинформировали в Минтрансе МО. Как пояснил министр Алексей Гержик, дорога освободит поселок от транзитного транспорта.


«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдёт после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», — сказал чиновник.
Весной дорогу благоустроят: сделают тротуары и переходы для пешеходов. Дорога разгрузит дорожную сеть населенного пункта и освободит его от самосвалов.

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#мир
#россия
#подмосковье
#дороги
#рузский городской округ
#тучково
#строительство
#новости
Коммунальщики Подмосковья подготовились к новогодним праздникам
29 декабря 2024, 19:16

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные коммунальные службы готовы к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
«В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул усилили аварийно-восстановительные бригады, организовали дежурство руководящего состава, а также заблаговременно провели дополнительную подготовку спецтехники и сотрудников к возможным нештатным ситуациям», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что жители могут обращаться по интересующим их вопросам в круглосуточные диспетчерские или напрямую к своей управляющей компании.

Перед этим сообщалось, как в новогодние каникулы будут работать подмосковные региональные операторы.

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#россия
#подмосковье
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#новый год
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#новости
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Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленную работу в праздники
29 декабря 2024, 17:42

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковные региональные операторы, отвечающие за сбор и транспортировку мусора, будут усиленно работать в праздники, проинформировали в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору МО.
В частности, грузчики и водители будут работать в две смены. Резервные машины уже подготовлены, добавили в ведомстве.
«Логистические и технические службы 7 региональных операторов Московской области, отвечающие за сбор и транспортировку отходов, в период с 29 декабря по 9 января будут работать по установленному графику с учащенными интервалами», — сказано в публикации.
Что касается территориальных офисов региональных операторов, они в период с 29 декабря по 8 января приостановят прием граждан, однако всю необходимую информацию можно будет получить на сайте министерства.

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#мир
#россия
#подмосковье
#новый год
#мусор
#жкх
#новости
#праздники
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Свыше 70 опасных водоёмов выявили работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
29 декабря 2024, 17:40

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Свыше 70 водоёмов с опасной толщиной льда выявили сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». Как отметил замначальника Игорь Сорокин, в ходе профилактики было обследовано больше 150 подмосковных водоемов.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы предупреждают, что из-за перепадов температуры воздуха прочность ледового покрова снизилась на порядок. Лёд толщиной от 2 до 10 сантиметров установился на реках Пехорка в городском округе Балашиха, Инженерном пруду и Жестылевском водохранилище в Дмитровском округе, на озере Лебяжье и канале имени Москвы в округе Дубна, Истринском водохранилище в округе Истра, реке Коломенка в округе Коломна, Павшинской Пойме реки Москвы и прудах городского парка в Красногорске, а также на Тарычевском и Тимоховском прудах в округе Краснознаменск...» — пояснил Сорокин.
Также он упомянул Большой Людовинский пруд, Киово озеро, пруд улицы 40 лет Октября в Лобне, Малаховское озеро, Большой Кореневский карьер в Люберецком округе.

Помимо этого, прочность льда снижена в Можайском округе, на Наре, Пироговском рукаве, Клязьминском водохранилище, в Мытищах, Химках, Ступино, Наро-Фоминском округе, Москве-реке, Подольске, Солнечногорске, реке Сестре, в Чехове, Щелкове, Черноголовке, Воскресенске, Волоколамском и других округах Подмосковья, включая Красногорск, Долгопрудный, Дубну, Истру, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Сергиев Посад, Раменский и Коломенский округа, а также Луховицы.

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#мир
#россия
#подмосковье
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Досрочно открытый мост через Молодильню проверили в Подмосковье
29 декабря 2024, 15:39

Фото: Сергей Олексюк

Досрочно отрытый мост через реку Молодильню в подмосковной Истре проверил зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.
«Движение на мосту открыли 20 декабря. В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — пояснил министр транспорта Подмосковья.
Пока строили мост, имелись альтернативные варианты проезда, которые уберут в ближайшем времени. Для безопасности граждан на мостовом сооружении обустроили пешеходную зону.

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#мир
#россия
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#истра
#мост
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Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта
29 декабря 2024, 15:09

Фото: Александра Степанова

С наступающим Новым годом поздравил воспитанниц Православного детского приюта милосердия при Покровском ставропигиальном женском монастыре глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Губернатор вручил подарки детям, пригласив их на елку и праздничное представление.
«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», — произнес Воробьёв.
Дети описали чиновнику свой распорядок дня, как они помогают младшим воспитанницам собраться в школу, затем идут на занятия, остаются на продленку, гуляют и учатся различным бытовым вещам: шьют, вяжут, учатся готовить и вышивают, гуляют на улице с воспитателями.

Кроме того, девочки показали Воробьёву танцевально-музыкальные номера.

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Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в РФ
Первая работающая на бытовых отходах электростанция появилась в Воскресенске
29 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в стране, проинформировали в «Ростехе». Завод по энергоутилизации отходов расположен в подмосковном Воскресенске. Уже в первом квартале грядущего года предприятие выйдет на полную предусмотренную проектом мощность.
«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды», — пояснил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.

Уточняется, что завод способен к ежегодной переработке 700 тысяч тонн отходов, генерируя при этом взамен 520 миллионов кВт-ч электроэнергии.

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#россия
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Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах
29 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/ANGHI

С 1 января грядущего 2025 года ужесточатся миграционные нормы, а также ответственность за продажу вейпов малолетним. Кроме того, индексируют пенсии работающим пенсионерам, а МРОТ вырастет до 22400 рублей. Об этом в Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«[С 1 января] вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя», — сказано в публикации.
Он добавил, что за текущий 2024 год депутаты приняли 14 миграционных законов. Помимо всего прочего, за продажу вейпов малолетним предусмотрят уголовную ответственность при неоднократном нарушении соответствующего законодательства.

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#вячеслав володин
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Эксперт рассказала, как засолить рыбу к Новому году за полдня
Эксперт Котельникова: рыбу к новогоднему столу можно засолить за полдня
29 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/AndreySt

Магазинные полки пустеют: до главного зимнего праздника остались считанные дни. У тех, кто не успел купить готовую соленую рыбу к новогоднему столу, выбор один — засаливать самостоятельно.
Директор департамента исследований Роскачества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что солят, как правило, красную рыбу, например, семгу или форель.

«Это жирная рыба, и в этом ее достоинство. Получается вкусно и не сухо. Если мы посолим сухую рыбу, она будет не очень подходить по вкусовым характеристикам. Если мы берем семгу и форель, которые выращивают в условиях аквакультуры, они транспортируются охлажденными или чуть-чуть подмороженными, но до стадии заморозки никогда не доходят», — отметила эксперт.

По ее словам, существует много различных способов засола, и главное — понимать толщину рыбы.

«Все зависит от толщины рыбы, какие кусочки вы выбираете. Я обычно делаю тонкими слайсами: они быстро готовятся. Можно за полдня в холодильнике уже получить готовый продукт. Можно с маслом, а можно и без — в зависимости от вкусовых предпочтений. Еще можно тушками засолить скумбрию. Главное, чтобы рыба была жирная, потому что сухая в соленом виде будет не очень хорошей, ее тогда нужно делать в заливках», — поделилась Котельникова.

Она подчеркнула, что соленая жирная рыба очень полезна для организма в разумных количествах, потому что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

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#еда
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Маск отреагировал на новость о российской АЭС на Луне
Маск назвал новость RT о появлении российской АЭС на Луне к 2035 году интересной
29 декабря 2024, 09:39

Фото: iStock/Elen11

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в соцсети X на новость телеканала RT о планах России к 2035 году доставить атомную электростанцию (АЭС) на Луну.
«Интересно», — так предприниматель прокомментировал соответствующую информацию.

В мае текущего года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую РФ собирается отправить на Луну в 2033–2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

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