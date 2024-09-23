В Красногорске пройдет программа «Герои молодежи» с 24 по 27 октября

Фото: istockphoto/Mariya Surmacheva
Образовательная программа «Герои молодежи» состоится в Красногорске в период с 24 по 27 октября. Мероприятие пройдет в рамках проектов «Молодежь России» и «Образование», сообщили в «Роспатриотцентре».
Программа нацелена обучить координаторов по молодежной политике, которые реализуют мероприятия для российской молодежи. Участвовать могут совершеннолетние координаторы проекта «Твой герой», а также те, кто занимается реализацией молодежной политики в регионах до 35-летнего возраста.
Чтобы принять участие, нужно оставить заявку до 4 октября включительно.
Ранее сообщалось, что в фотоконкурс «Русская цивилизация» добавлена номинация «Многодетная семья России».
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Чтобы принять участие, нужно оставить заявку до 4 октября включительно.
Ранее сообщалось, что в фотоконкурс «Русская цивилизация» добавлена номинация «Многодетная семья России».
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Никита Кротов