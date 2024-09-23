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В Красногорске пройдет программа «Герои молодежи» с 24 по 27 октября

23 сентября 2024, 16:48
Фото: istockphoto/Mariya Surmacheva

Фото: istockphoto/Mariya Surmacheva

Образовательная программа «Герои молодежи» состоится в Красногорске в период с 24 по 27 октября. Мероприятие пройдет в рамках проектов «Молодежь России» и «Образование», сообщили в «Роспатриотцентре».
Программа нацелена обучить координаторов по молодежной политике, которые реализуют мероприятия для российской молодежи. Участвовать могут совершеннолетние координаторы проекта «Твой герой», а также те, кто занимается реализацией молодежной политики в регионах до 35-летнего возраста.

Чтобы принять участие, нужно оставить заявку до 4 октября включительно.



Ранее сообщалось, что в фотоконкурс «Русская цивилизация» добавлена номинация «Многодетная семья России».

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#россия
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#молодёжь
#новости подмосковья
#красногорск
#патриотизм
В Кремле не стали комментировать испытания баллистической ракеты «Сармат»
Песков переадресовал в Минобороны вопрос баллистической ракете «Сармат»
23 сентября 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос журналистов об инциденте с испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Информация о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты появилась в западных СМИ, которые ссылались на спутниковые снимки с полигона на территории РФ.

Ракетный комплекс шахтного базирования МБР «Сармат» прошел первые успешные испытания 20 апреля 2022 года во время пуска с космодрома Плесецк. После система вышла в серийное производство и заступила на боевое дежурство в 2023 году.

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#ракеты
#рф
#вооружение
#оружие
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Школьники и студенты смогут побороться за призы конкурса «Индекс мечтателя»
23 сентября 2024, 17:01

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Все желающие россияне в возрасте до 21 года могут принять участие в конкурсе «Индекс мечтателя», старт которому дала президентская платформа «Россия – страна возможностей». Конкурс ориентирован на школьников и студентов, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей от 15 лет до 21 года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование. На цифровой платформе «Россия – страна возможностей» каждому участнику будет доступен набор упражнений для работы со своими идеями и мечтами. Действия участников будут влиять на итоговый рейтинг», – говорится в сообщении.
Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября. Подать её можно на сайте.

200 участников, показавших лучшие результаты, пригласят на форум «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж». Там состоится финал.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и «Росмолодёжь.Гранты» предусмотрели для конкурсантов возможность получения гранта на реализацию социального проекта, связанного с мечтой.

Подать заявку на грант до 500 тыс. рублей участники смогут с 1 сентября до 24 октября. Кроме того, участники получат баллы программы развития «Другое Дело», сувениры и другие подарки.

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Катки в парках Подмосковья должны открыться 1 декабря
23 сентября 2024, 16:59

Фото: iStock/vkovalcik

Катки с искусственным льдом, расположенные в парках и других общественных пространствах Московской области, должны быть готовы к открытию до 1 декабря, об этом сообщил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
«В Московской области продолжается программа по развитию катков. У нас в этом году восемь новых катков. Всего у нас таких 38 катков с искусственным льдом в парках Подмосковья и на общественных территориях. Здесь очень важно обеспечить работу катков и пунктов проката спортивного инвентаря до 1 декабря — в соответствии с погодными условиями», — сказал Михаил Хайкин.
Он добавил, что до пятого октября должны быть опубликованы закупки на обслуживание льда, брендирование территории, установку ёлок и праздничной подсветки.

Михаил Хайкин также напомнил, что в соответствии с принятым в Подмосковье стандартом, каждый каток оборудован бортами, туалетами, пунктом проката и оснащён техникой для заливки льда.

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#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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27 сентября пройдёт VIII Форум проектировщиков Подмосковья
23 сентября 2024, 16:43

Фото: istockphoto / jacoblund

27 сентября 2024 года состоится VIII Форум проектировщиков Московской области. Это значимое профессиональное событие будет посвящено актуальным вопросам проектирования в регионе. Организатором форума является Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков и Союза архитекторов России.
«В рамках проведения Форума проектировщиков Московской области мы обсудим такие важные темы, как роль информационных технологий и искусственного интеллекта в градостроительной деятельности сегодня. Познакомимся с лучшими практиками в области жилищного строительства региона и узнаем, какие новые проекты появятся в ближайшем будущем в Подмосковье. Вместе с экспертами поговорим о том, как проекты благоустройства становятся новыми точками роста городов, и увидим лучшие проекты создания комфортной городской среды», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Кроме того, в рамках просветительской программы представители Мособлархитектуры проведут семинар, посвященный разработке и согласованию градостроительных концепций и новым стандартам и нормативам жилой застройки в Подмосковье. Особое внимание будет уделено взаимодействию проектировщиков, заказчиков и государственных регуляторов в процессе подготовки градостроительных концепций.

В форуме примут участие представители исполнительной власти Московской области, архитектурных и проектных бюро, девелоперов, профильных образовательных учреждений и производители строительных материалов и конструкций.

Мероприятие состоится в Центральном доме архитектора по адресу: Москва, Гранатный переулок, дом 7, 3 этаж. Начало в 12:00 (регистрация гостей с 11:00).

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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Фотоконкурс «Русская цивилизация» добавил номинацию «Многодетная семья России»
23 сентября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/dvulikaia

Федеральное агентство по делам национальностей продолжает прием заявок на участие в VIІI Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». В его рамках ФГБУ «Дом народов России» учредил специальную номинацию «Многодетная семья России».
Для участия в фотоконкурсе следует сначала зарегистрироваться на его сайте до 5 октября 2024 года. Затем многодетным семьям необходимо направить результаты своих фотосессий в номинацию «Семейные ценности» с пометкой в поле описания «Многодетная семья России».

Специальная номинация Дома народов России «Многодетная семья России» была учреждена в 2023 году в рамках задач Стратегии народосбережения на период до 2050 года.

Авторы лучших работ и семьи — герои их фотографий будут награждены ценными призами в г. Москве на Всероссийском форуме «Народы России».

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#фотография
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Жителей Подмосковья призвали установить приложение для оповещения об атаках БПЛА
23 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/aapsky

Мобильное приложение «Радар.НФ», позволяющее оперативно сообщать о замеченных беспилотниках, разработали в общероссийском общественном движении «Народный фронт», его рекомендуется скачать для предупреждения атак БПЛА в Московской области, сообщает пресс-служба движения.
«Сигнал от пользователя приложения поступает на карту России с подробной информацией о дате, времени и направлении движения БПЛА и в режиме реального времени передаётся в профильное подразделение Воздушно-Космических сил РФ, МЧС и ФСБ для проверки и принятие необходимых мер», — говорится в сообщении.
В приложении также есть ряд дополнительных функций, в том числе — приём PUSH-уведомлений от МЧС о чрезвычайных ситуациях, методические указание по поведению в случае артиллерийского обстрела, кнопка «Подозрительная активность», с помощью которой можно подать сигнал о закладчиках, квадрокоптеров, людях с оружием и пр.

Скачать приложение «Радар.РФ» можно из Google Play и RuStore.

Отмечается, что приложение было запущено в августе прошлого года, его скачали более 575 тысяч россиян.

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#приложения
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В Подмосковье до конца года благоустроят 90 общественных объектов
23 сентября 2024, 16:07

Фото: iStock/Wirestock

90 парков, набережных, лесопарков, площадей и пешеходных зон должны благоустроить в Московской области до конца текущего года, многие объекты уже сданы. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
«По плану в 2024 году должны благоустроить 12 парков, из них уже открыты восемь: городской парк в Дедовске, парк «Меленки» в Павловском Посаде, Центральные парки культуры и отдыха в Долгопрудном и Жуковском, парк Мира в Коломне, Центральный парк в Лобне, парк «Захарово» в Одинцовском округе и парк у озера Южное в Черноголовке. В годовом плане также 12 лесопарков — открыты уже четыре, 24 пешеходные зоны и площади — открыто десять, а также десять набережных — открыты пять», — сказал Михаил Хайкин.
Кроме того, в программу вошли 16 скверов, из них готово шесть, восемь детских скверов (готовы два) и 13 активных зон в парках (открыто девять).

Михаил Хайкин также сообщил, что до конца октября будет завершено благоустройство центров городов ряда городов, а именно — Волоколамска, Шатуры, Краснознаменска, Раменского, Пущина, и Белозёрского в Воскресенском городском округе.

Отмечается, что в программу благоустройства на будущий год вошло 75 объектов, из них 14 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках.

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#министерство благоустройства мо
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#благоустройство
#вкс
#московская область
#подмосковье
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В Госдуме высказались относительно возможного запрета чайлдфри в России
Депутат Горячева: законопроект о запрете чайлдфри создаст еще больше проблем
23 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Dragon Claws

Депутат Госдумы Ксения Горячева выразила опасения относительно законопроекта, который предусматривает наказание за пропаганду движения чайлдфри. Она считает, что этот законопроект может привести к ещё большим проблемам, если его критерии будут размыты.
По ее словам, нельзя наказывать людей за их личное мнение в вопросе деторождения.

«Подавляющее большинство россиян хотят иметь детей, но их останавливают материальные факторы: нехватка жилья, денег и стабильности. Законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» вызывает вопросы, особенно в части размытых критериев. Мы уже видели законы, где нет четких границ, и это создает больше проблем, чем решений. Пропаганда и личное мнение — разные вещи», — заявила Горячева в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что наказание за выражение мнения может стать для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой.

Горячева также выразила опасения, что принятие этого законопроекта может привести к тому, что женщины начнут бояться выражать свои сомнения относительно родительства. Это, в свою очередь, может привести к снижению рождаемости и ухудшению здоровья женщин.

Вместо того чтобы запугивать тех, кто пока не готов стать родителями, депутат предлагает создавать благоприятные условия для семей. По её мнению, важно поддерживать людей в их решении иметь детей или не иметь их.

В заключение Горячева отметила, что пока рано делать выводы о том, как будет работать законопроект о наказании за пропаганду чайлдфри, так как он ещё находится на стадии обсуждения.

Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.

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#рф
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В Химках завершается строительство лыжероллерной трассы длиной 3,8 км
23 сентября 2024, 15:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В лесопарке городского округа Химки завершаются работы по строительству лыжероллерной трассы длиной 3,8 километра, которая станет одной из самых длинных трасс в Подмосковье. Обсуждение планов по благоустройству зон отдыха состоялось на еженедельном совещании Андрея Воробьёва с представителями областного правительства и главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Проект лыжероллерной трассы разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его подходящим для спортсменов с различным уровнем подготовки. Трасса будет иметь специальное покрытие, минимизирующее вероятность травм. На данный момент специалисты завершили работы по созданию основания трассы и перешли к укладке асфальта.

Благоустройство лесопарка включает не только создание зон для активного и спокойного отдыха, но и установку освещения, озеленение территории, а также добавление архитектурных элементов. Кроме того, осуществляется очистка местного пруда.

В рамках первого этапа благоустройства было улучшено 47 гектаров территории: проложено пять километров дорожек и троп, построен новый игровой комплекс для детей, установлены 60 скамеек и 240 опор освещения. Также в рамках региональной программы «Безопасный регион» были подключены камеры видеонаблюдения и создана площадка для выгула собак.

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#подмосковье
#химки
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#проект
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